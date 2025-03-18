僑泰高中4學生繁星通過醫學系篩選 創歷來最佳成績

大學繁星推薦放榜，台中市僑泰高中有68名學生上榜，其中通過醫學系第一階段篩選及錄取台大、清大、陽明交大、政大、成大等頂尖大學者有14人，國立大學38人，並有4人通過醫學系篩選，是歷來最佳成績。

這4人分別是盧昱君、陳昱銘、施竺妘和周瑞晟，他分別通過台大、陽明交大、台北醫學大學和中國醫藥大學醫學系篩選。他們5月還要參加第二階段面試，校方正全力輔導，希望他們都能順利上榜。

篩選到頂尖大學的是李侑庭錄取台大，詹之卉錄取清大，朱彥安、吳知雨錄取陽明交大，曾培睿、朱祐慧、莊子毅錄取成大，林致源、彭莊恩、陳旻琪錄取政大。

校長温順德說，現在的學生自主性強，許多成績好的學生不一定想念醫科，而且多數選系不選校，甚至只填一個志願，但學校秉持適性揚才的理念，也都尊重學生的選擇。而且，通過醫科篩選或錄取頂尖大學的14位學生中，有13人為國中部直升。

導師胡雯俐說，班上多數的孩子都是國中部直升，同班多年感情深厚，學習上也不藏私，互相分享、彼此鼓勵，才能考出好成績。

盧昱君說，生物和化學是她最拿手的科目，期盼在生化學科基礎上，未來往醫學領域深入探究，鑽研更專業的知識，為台灣醫療盡一份心力。

李侑庭學測4科59級分，他以台大電機系為第一志願，並認為電機領域發展潛力無限，未來就業出路多元，薪資待遇也極優渥，因此放棄攻讀醫學系，選擇台大電機系就讀，希望將來朝半導體產業發展。

學測4科都頂標的詹之卉說，她自小就喜歡化學，透過在相關產業工作的親戚分享，更堅定她朝化學領域發展的想法。雖然成績足以錄取清大資電相關科系，但她堅持以化學系為第一志願，也順利錄取。