繁星放榜！高雄旗美高中錄取率逾8成創新高

大學繁星推薦今放榜，高雄旗美高中今年62人報名，錄取52人，錄取率達83.89%創下歷年新高，且遠超全國平均64.12%。校長楊景祺說，未來招生將力推科技領航實驗班、國際教育實驗班，配合繁星推甄盼助偏鄉學生進入理想大學，朝規畫夢想前進。

繁星放榜，旗美高中錄取生中，不乏錄取頂大知名校系，包括台灣大學日文系、政治大學法律系、陽明交通大學生科系、中正大學法律系、北大公共行政系、暨南大學土木系、高雄師範大學事業經營系、嘉義大學資訊工程系、高雄大學西文系等，總計錄取國立大學暨醫大的學生共26人。

楊景祺表示，此次旗美高中繁星錄取率超過8成，對偏鄉學生是很大鼓勵和助力，學校將持續強化升學輔導與特色課程，今年招生力推兩大創新實驗班科技領航實驗班與國際教育實驗班。

兩大實驗班結合科技創新與國際視野，除提供陽明交通大學研發的課程模組半導體原理與製造概論，也將聘請文藻外語大學師資開設第二外語等特色課程設計，並辦理更多國際交流參訪，提供貼近未來需求學習環境與多元發展機會。

他說，被推薦學生進入兩大實驗班後，主力放在輔導學生參加繁星推甄，透過校內表現與排名優勢進入理想大學，鼓勵在地升學幫助學子實現夢想，打造更多璀璨的升學成果。