114學年四技二專技優保送今放榜 分發錄取率逾9成

透過技能競賽、經選拔入選國手資格的「四技二專技優保送入學」今放榜，分發錄取率逾9成。技專校院招生委員會聯合會表示，保送入學的錄取結果已於今早10時公告，考生可上至錄取學校網站查詢，且上榜學生須於3月26日下午5點前依規定報告，否則將視同放棄資格。

114學年度四技二專技優保送入學招生，共計20所科技校院參加招生，提供157個系科（組）、學程，招生名額共計495名，其中，機械、電子、商業為名額前三多的類別。技專招聯會指出，符合保送資格報名考生計265人，其中報名考生人數最多前三類別為機械、電子、電機，上網完成登記志願者（參加統一分發人數）計252人，經分發錄取228人，分發錄取率為90.48%。

技專招聯會主任王錫福提醒，各錄取學校已於學校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發之錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生必須於3月26日下午5點前依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

技專招聯會表示，已辦理報到的錄取生，除了在3月26日下午5點前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加本學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等項招生，違者本委員會將取消考生之錄取及入學資格。