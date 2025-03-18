大學繁星推薦放榜 錄取率64.12％歷年次高
114學年大學繁星推薦第1類至第7類學群錄取結果今天公告，錄取率64.12%，是歷年次高；招生缺額1146個，比113學年減少567個，也是近3年最低。
大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，114學年大學繁星推薦招生管道有65校、1712個學系參加招生，提供1萬5689個名額；繁星推薦分為8類學群，第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。
114學年大學繁星推薦第1類至第7類學群共有1萬5455個名額，2萬2317人報名，最後錄取1萬4309名一般生，錄取率64.12%，比113學年（64.19%）略降，是歷年次高。
根據甄選會統計，繁星推薦第1類至第7類學群招生缺額1146個，比113學年減少567個，也是近3年最低，繁星推薦招生缺額和後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道招生。
甄選委員會提醒，今天上午9時起，考生可上甄選會網站查詢分發比序錄取結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單，考生如對錄取結果有疑義，可於3月19日中午12時前，以網路申請向甄選委員會申請複查。
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