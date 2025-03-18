114大學繁星推薦錄取率64.12% 台大缺額19個、文化132個

114學年度升大學繁星推薦管道今公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率64.12%，比113學年度略減0.07%；缺額總計1146個，則較去年減少567個。根據統計，今年包括台灣大學、陽明交通大學、清華大學等校分別有19、5、1個缺額，缺額數最多的學校則是文化大學，共132個。

114學年度年有65所大學、1712個學系參加大學繁星推薦招生，共提供1萬5689個招生名額，以及1962個原住民外加名額。第一類至第七類學群共計錄取366所高中所推薦的1萬4309名一般生，錄取率為64.12%，較去年減少0.07%；外加名額則錄取226名原住民生，錄取率為90.76%，較去年增加2.42%。

第一類至第七類學群招生名額報名人數為2萬2317人，較去年增加466人。另外，第一類至第七類學群招生缺額1146個，較去年減少567個。第一類至第七類學群招生缺額及後續放棄入學資格後之缺額，將回流至分發入學管道招生。

第八類學群醫、牙學系報名人數共計718人，較去年增加64人，經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有316人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有66人。

根據甄選委員會資料，今年度繁星推薦數間頂尖大學仍有缺額，其中台大總計19個缺額、陽明交大5個、清華大學1個、成功大學則有21個。另外，今年缺額最多的學校為文化大學132個缺額，其次為義守大學、實踐大學各99個。

甄選委員會表示，18日上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果。甄選委員會並同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果；錄取生由各大學寄發錄取通知單、通過篩選考生亦由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。

考生對錄取（或篩選）結果有疑義欲申請複查時，可依簡章規定於3月19日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

【中央社／台北18日電】

根據甄選會資料顯示，高雄醫學大學、東海大學、中國醫藥大學、大同大學等17校無缺額，頂尖大學仍有部分缺額，例如台大缺額19名、成大缺額21名、清大缺額1名、陽明交大缺額5名等；繁星推薦缺額最多的前3名為中國文化大學132名、義守大學99名、實踐大學99名。

甄選會提醒，繁星推薦第1類至第7類學群分發錄取生無論放棄與否，一律不得報名114學年大學「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第1階段篩選。

錄取生若欲放棄入學資格，應於3月18日至3月20日期間至甄選會完成網路聲明放棄入學資格，否則不得參加114學年「大學分發入學招生」、「科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。