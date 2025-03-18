114學年繁星推薦9點開放查詢 錄取考生名單這裡查

114學年度「繁星推薦」於2025年3月18日上午9時起公告第1到7類學群的錄取名單，以及第8類醫學系、牙醫系的第一階段篩選名單。考生可至大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/cacportal/index.php），依序點選「繁星推薦」、「錄取（篩選）結果查詢」，即可查詢錄取結果。

第1到7類錄取生由各大學寄發錄取通知單，甄選委員會不另行通知。分發錄取生即取得各該校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名當學年度大學「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。錄取結果公告後，考生可於3月19日中午12時前至「繁星推薦」網站申請複查，逾期不予受理。

第8類學群第一階段篩選結果公告後，考生同樣可於3月19日中午12時前至「繁星推薦」網站申請複查。通過第一階段篩選考生，如欲參加第二階段指定項目甄試，須繳交指定項目甄試費用至通過第一階段篩選之大學。各大學招生委員會於6月2日前公告錄取名單，並將甄試結果及相關注意事項通知考生。

通過醫學系第一階段篩選考生，於報名參加當學年度大學「申請入學」招生時，不得再報名同一所大學之醫學系；通過牙醫學系第一階段篩選考生，於報名參加當學年度大學「申請入學」招生時，不得再報名同一所大學之牙醫學系。