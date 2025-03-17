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普高、綜高生四技申請開始報名 限填6志願
技專校院招生委員會聯合會今天指出，114學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生，計有59所科技校院602個系（組）、學程，提供7729招生名額，歡迎普高、綜高生踴躍報名。
技專招聯會指出，科技校院申請入學一律採取網路報名，應屆高中畢業生應由就讀學校於114年3月17日上午10時起至3月20日下午5時止集體報名；非應屆高中畢業生於114年3月17日上午10時起至3月21日下午5時止採網路個別報名。申請生可申請校系（組）、學程數至多為6個志願，每申請1個校系（組）、學程報名費為100元。低收入戶申請生免繳報名費，中低收入戶申請生減免報名費60％。
技專招聯會表示，申請生除符合招生簡章規定之申請資格外，必須先參加大學入學考試中心基金會辦理之114學年度學科能力測驗且取得學測成績，方可報考。第一階段篩選結果將於114年3月27日上午10時起公告，申請生請至114學年度四技申請入學網站查詢，相關規定請參閱招生簡章。若對上述招生有任何詢問，可逕洽技專校院招生委員會聯合會。電話：（02）2772-5333。四技申請入學招生官網：https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/
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