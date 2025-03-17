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66所大學、超過5萬個招生名額 大學申請入學20日起報名

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大學甄選入學委員會3月20日起開始受理114學年度大學申請入學報名。本報資料照片
大學甄選入學委員會3月20日起開始受理114學年度大學申請入學報名。本報資料照片

大學甄選入學委員會3月20日起開始受理114學年度大學申請入學報名。今年共有66所大學、2168個學系（組）參與招生，招生名額總數為50854個（資安組117個）、離島外加名額238個、原住民外加名額3187個、願景計畫外加名額563個。

甄選委員會指出，繁星推薦未錄取或有意參加申請入學招生的考生，可參閱招生簡章或至甄選委員會網站查詢報名資格、繳費及報名方式等規定。甄選委員會提醒，考生可選擇學校集體報名或個別報名，須擇一辦理，若有重複，以學校集體報名資料為準。繳費期間為3月19日至3月21日下午5時止。

每名考生最多可申請6個校系，每一校系報名費為100元。報名費須一次繳足，不得分次繳納。低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生第一階段報名費減免60％。報名期間自3月20日至3月21日，每日上午9時至下午9時開放，學校集體報名者，依學校規定時間辦理。甄選委員會提醒，一律採用網路報名，為避免網路塞車，請考生儘早完成報名。

另外，甄選委員會表示，報名參加申請入學招生的考生，須至甄選委員會網站設定個人專屬密碼。本密碼用於報名、篩選結果查詢、審查資料上傳、應屆畢業生查詢第六學期修課紀錄、登記志願序及網路聲明放棄等作業，請妥善保管，切勿告知他人。

報名截止後，甄選委員會將依據考生的學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業。篩選結果預計於3月27日上午9時起公告於甄選委員會網站。考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人專屬密碼查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

密碼 申請入學 網路

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