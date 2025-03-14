SAT1560分學霸「只想要陽交大電機」 原因曝光

陽明交大電機系以卓越的學術聲譽和多元資源，吸引來自全國的頂尖菁英。包括奧林匹亞選手、SAT 1560分學霸、APCS滿級分高手、年輕專利發明家以及圍棋冠軍等，近期通過特殊選才入學。電機系主任方凱田表示，系上將考慮擴大特殊選才名額，吸納更多具備多元專長的學生，培育跨領域的工程領袖。

來自竹科實驗高中的吳孟翰，以驚人學術成績、卓越研究經驗成為亮點，國中時曾赴美就讀，回台後加入竹科實驗雙語部，取得SAT1560分，並在AP物理、化學、計算機科學及微積分等四科獲得滿分。他還曾於台灣數學奧林匹亞競賽取得PR77，全國定向越野比賽中獲第三名。

此外，他已與陽明交大應用化學系教授合作發表2篇學術論文。即便具備進入國外頂尖學府的資格，他仍堅持選擇陽明交大電機系，他期待「透過這裡的資源進一步探索數學與量子物理，並提早參與國際學術交流。」

來自南科實中的黃心䁘，參加FRC機器人世界大賽夏威夷區賽的優異表現被錄取。高中時，她在社團中發現對程式設計與機器人操控的熱情，進而選擇進入陽交大電機系深造。目前，她專注於IC設計與數位領域，並計畫繼續攻讀碩博士學位，期望成為該領域的專業人才。

成功高中的林麒安則因APCS考試滿級分和多次程式競賽的優異成績進入陽交大電機系。他表示「多元的課程安排與完善的軟硬體設施，提供了絕佳的學習平台」。他在大三時已提前錄取研究所，專注於電子設計自動化領域，並在AI與軟硬體整合的趨勢中找到發展方向。

方凱田表示，特殊選才每屆僅錄取7位學生，來自不同背景，但擁有卓越才能與清晰規畫。這群學生的加入，為電機系注入活力，也為工程領域的未來發展增添無限可能，未來系上將考慮擴大特殊選才名額，吸納多元專長的學生，培育跨領域的工程領袖。