114科技繁星「50校招2473名額」 今開放網路報名

技高學生適用的科技繁星今日開放網路報名，114學年度共計50校、671個系(組)、學程開出2473名名額。

技專校院招生委員會聯合會表示，114學年度科技繁星，被推薦考生須為各技（綜）高學校專業群科應屆畢業生（綜合型高中之考生截至畢業前一學期已修畢專門學程科目25學分以上者，也可參加）。考生在校學業成績排名須在科（組）、學程前30%，並全程須就讀同一學校，且須符合所屬技（綜）高學校校內遴選辦法，方得經由學校推薦參加。

技專招聯會提醒，114學年度科技繁星入學招生，將自今日上市10時起至3月19日下午17時止進行網路報名作業。

技專招聯會指出，科技繁星由獲得各技（綜）高學校推薦之考生，至本技專招聯會網站的「網路報名系統」進行報名，所有報名資料會傳送至「推薦學校作業及查詢系統」，由各推薦學校審查完畢後確認送出後，始完成網路報名。完成網路報名後，考生始得列印相關報名表件，交由推薦學校核章，報名表件資料由推薦學校統一收齊後，集體繳寄至技專招聯會。報名資料郵寄期限為114年3月20日前（以郵戳為憑）。

科技繁星訂於4月8日公告報名資格及比序成績審查結果，4月15日考生可查詢排名。技專招聯會說，考生網路選填登記就讀志願序截止日為統測考試後，通過資格審查之考生可選擇適合之入學管道，自4月24日上午10時至4月30日下午5時止，考生可由所就讀科（組）歸屬群別及不分群之志願，至多選填25個志願；考生可於5月6日於技專招聯會網站查詢分發結果，將不另寄書面通知。