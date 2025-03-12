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科技校院繁星推薦2473個名額 至多可填25志願

中央社／ 台北12日電
繁星示意圖。圖／AI生成
繁星示意圖。圖／AI生成

114學年科技校院繁星推薦招生有50校參與招生、提供2473個名額，今天起受理報名，4月24日開放選填志願，考生至多可選填25個志願。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生開跑，被推薦考生須為各校專業群科應屆畢業生、且在校學業成績排名須在科（組）、學程前30%內並全程就讀同一校，同時符合各校校內遴選辦法，才得經學校推薦參加科技繁星。

114學年科技繁星推薦共有50所科技校院、671個系（組）或學程參與招生，提供2473個名額，比113學年（2548個）略增；網路報名時間為今天上午10時至3月19日下午5時。

獲得各校推薦的考生，應上網報名科技繁星招生管道，由各推薦學校審查報名資料完畢並確認送出後，才算完成網路報名；完成網路報名後，考生才能列印相關報名表件，交由推薦學校核章，報名資料由推薦學校統一收齊後集體繳寄。

科技繁星推薦訂於4月8日公告報名資格及比序成績審查結果，4月15日開放查詢排名，4月24日上午10時至4月30日下午5時開放選填志願，考生可由所就讀科（組）歸屬群別及不分群的志願中，至多選填25個志願，5月6日上午10時公告分發結果，不另寄書面通知。

填志願 網路 繁星

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