非應屆考生注意！ 114四技二專甄選、技優甄審今開放登錄

114學年度四技二專甄選入學、技優甄審入學招生皆參採考生高中的學習歷程資料作為備審資料，技專校院招生委員會聯合會今提醒，110學年度以後畢業之非應屆考生若有意願報名甄選入學、技優甄審入學，須於今日上午10點起，至19日下午17點前，完成「非應屆考生個人識別資料登錄系統」登錄。

技專招聯會表示，為提供110學年度以後畢業之非應屆考生，且於高中就學期間具有中央資料庫學習歷程檔案，有意願報名114學年度四技二專甄選入學、技優甄審入學招生管道者，須於今日上午10點起，至19日下午17點前，至技專招聯會「非應屆考生個人識別資料登錄系統」登錄個人識別資料，且經確認送出後，即表示同意授權委員會據以交換學習歷程檔案。其後，非應屆考生即可於4月11日上午10點至4月16日晚上21點止，至技專招聯會「學習歷程中央資料庫釋出資料（檔案）查看系統」，檢視第一至六學期的學習歷程資料。

技專招聯會也提醒，登錄個人識別資料且確認送出，僅代表考生同意授權技專招聯會據以交換學習歷程檔案資料，並非完成招生報名。有意願報名114學年度四技二專甄選入學、技優甄審入學招生者，請務必詳閱招生簡章規定時程辦理報名程序，並隨時上網查詢最新消息。