承認試題有瑕疵 多益9日場次題目有誤者不列入成績計算

TOEIC（多益）測驗9日場次疑出包，考生在社群平台抱怨，考題出現印刷錯誤等問題。TOEIC台灣區總代理忠欣公司今日向考生致歉，表示確認試題有瑕疵，將刪除錯誤題目，不影響最終成績。考生若仍有疑慮，可於3月14日前向主辦單位反映。

因應學生繳交學習歷程檔案的升學需求，忠欣公司於2月16日與3月9日舉辦「TOEIC專案考－高中職專場」，不過，有應考學生日前在社群媒體上抱怨，9日的場次測驗題目疑似有印錯、答案選項和題目不同等情況。

對此，忠欣公司今日寄信給考生，表示針對3月9日在台灣TOEIC測驗場次所出現的試題問題，美國ETS（Educational Testing Service）會將有錯誤的題目刪除，不列入成績計算。考生最後的測驗成績將採用心理測量與統計的科學方式進行等值計算，不會影響成績的準確性與公平性，測驗成績並將如期於3月24日公佈，考生無需再次應試。

忠欣公司也提到，若考生對成績說明仍有疑慮，可於3月14日前與主辦單位聯絡。對於此次試題本所發生的瑕疵對考生造成困擾，ETS與忠欣公司致上誠摯的歉意。