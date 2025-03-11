私大熱門科系 入學門檻升
私立大專校院學雜費減免政策自去年二月上路，每學年減免私立大專校院學生三・五萬元學費，拉近公私立學雜費差距。升學輔導專家指出，觀察上年度申請入學、分發入學，部分私立大學熱門科系的門檻提升了，考生在選填私校志願時務必留意。
桃園儒林班主任陳順基表示，以去年申請入學為例，元智大學電機系甲組的學測篩選門檻從一一二年的英文、數Ａ、自然三科廿七級分，提高到卅級分；從分科測驗級分人數百分比累計來看，到分發入學階段錄取分數百分比從前面約四十五％上升到約卅四％。反觀某地名國立大學電機系，申請入學學測篩選門檻僅提高一級分，分科測驗分發入學錄取分數百分比也只從前面約卅八％往前了四個百分點。
陳順基表示，私立大學學費補助拉近公私立大學學費，導致考生在選填志願時減少學費的考量，地理位置的影響相對反而變大，都會型、交通便利、生活機能好的私大占優勢，偏遠的國立大學反而是劣勢。這個現象從去年申請入學到分發入學逐漸擴大，除了自然組的電資熱門科系以外，社會組的財金等其他科系也有類似現象，考生在選填私校志願時務必要留意。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，近來有些考生、家庭意識到，念大學最貴的不是學費，而是生活費。如今公私立學費拉平，比起去外縣市念書，都會區的考生會更傾向就近選私立大學就讀，以省下住宿費。
魏佳卉分析，未來私立大專校院的熱門科系分數會愈來愈高，打破公私立藩籬，超車部分國立大學校系，甚至是中字輩學校競爭力較弱的科系。
中原大學招生事務處副處長、國貿系副教授紀登元也提到，在公私立學雜費拉平後，有些原可選填國內地名大學的學生會考量交通問題，選擇中原大學。對應熱門產業的科系特別明顯，像是電機系、資工系都是最直接的。
世新大學副校長林恒志表示，以往因為學費的差距，有些考生會去讀不一定符合志趣的國立大學科系，現在學費因政府補助拉近，就可以真正選擇自己想念的熱門私立大學科系，以世新來說傳播學院尤其明顯。
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