多益考試高中職專場疑出包 忠欣公司：不影響考生權益

因應學習歷程檔案，許多高中職學生報考TOEIC（多益）檢定作為申請大學的加分項目。然而，9日場次疑似出現試題印刷錯誤，影響作答，引發考生不滿。全教總批評，多益檢定報名費用不低，這樣的疏失可能影響成績公平性，要求主辦單位公開說明並提出補救措施。TOEIC台灣區總代理忠欣公司則回應，測驗遵循美國ETS標準，成績將如期公布，不影響考生權益。

教育部配合108課綱推動學習歷程檔案制度，許多學生選擇考語言檢定為檔案加值，以利大學申請入學。因應學生的升學需求，忠欣公司於2月16日與3月9日舉辦「TOEIC專案考－高中職專場」，提供高中職學生專屬優惠，也有老師鼓勵學生報考，尤其9日場次為繳交學習歷程前能夠取得測驗成績的最後機會。

不過，有應考學生昨日在社群媒體上抱怨，9日的場次測驗題目疑似有印錯、答案選項和題目不同等情況。全教總高中職委員會主委巫彰玫指出，有考生向主辦單位反映，對方卻表示不會送分，這樣的情況不僅影響考生作答，還可能影響成績公平性。

巫彰玫表示，多益檢定的報名費用並不低，一般場次1700元、校園場也需1550元，如果考試品質未能維持應有的專業與公正性，恐影響學生升學規劃與學習成果的展現。這樣的疏失不應由考生承擔責任，而應由主辦單位檢討並妥善處理。

巫彰玫呼籲，主辦單位應立即公開說明錯誤發生的原因，提出具體的補救措施，以維護考生權益。未來在試題審核與考試品質管控上，應建立更嚴謹的檢核機制，確保類似錯誤不再發生。

對此，忠欣公司回應，TOEIC聽力與閱讀公開測驗，均照美國ETS（Educational Testing Service）準則與相關流程進行。考場內發生或發現的相關試題問題，依照測驗操作執行規範，忠欣公司均於當下紀錄並於測驗完畢即時回報ETS。

忠欣公司強調，ETS所制定的TOEIC測驗，於全球160國執行逾40年，為科學有效有信賴度的英語評測標準。ETS秉持公平、公正與科學原則，將於表定期程內公布考生成績，這次測驗公佈成績日期為3月24日，不會影響考生權益。