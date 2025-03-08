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大學入學暨嘉義高中特色教育博覽會 少子化各校搶人才送贈品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會開幕。記者魯永明／攝影
大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會開幕。記者魯永明／攝影

大學學測成績公布，嘉義市政府為協助學生申請適合大專校院，邀集75所大專校院及嘉義區18所高中職，上午在港坪體育館舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，吸引學生及家長逛攤位，少子化，各校搶人才使出渾身解數，送文具贈品及精美簡介，祭獎學金，親切招呼說明，場面熱絡。

嘉市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，到場參觀攤位，勉勵參與學生，與參與大專校院及高中職校長及代表、多位議員，共同啟動開幕，各校攤位介紹教學特色，祭出優渥獎學金，吸引學生及家長詢問。

黃敏惠感謝參與的75所大專院校及18所高中職，透過教育博覽會提供學校與學生之間相互了解交流平台，滿足多元升學資訊需求，為生涯發展搶得先機；讓嘉義和鄰近縣市學生不必遠赴台北或高雄，即可了解各校特色，獲得充足的相關資訊，期待孩子們收穫滿滿。

郭添財說，志願選填是許多考生面臨重大抉擇，期許家長和孩子一起蒐集資訊，了解各校系特色，親子交流，讓孩子感受家長支持協助，父母了解孩子選擇理由，孩子也聽父母分析建議，做出適當選擇。

博覽會參與學校豐富多元，提供詳細升學資訊，展現創新辦學成果，會場人潮絡繹不絕，學生詢問校系特色、未來就業、獎學金優惠，或是海外實習、遊學機會。會場規畫「未來祈願牆」活動，將理想校系寫上許願牆，許願金榜題名，祝福考生都能心想事成。

大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，少子化各校搶人才送贈品使出渾身解數。記者魯永明／攝影
大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，少子化各校搶人才送贈品使出渾身解數。記者魯永明／攝影
大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會開幕，嘉市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與參與大專校院及高中職校長及代表、多位議員共同啟動開幕。記者魯永明／攝影
大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會開幕，嘉市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，與參與大專校院及高中職校長及代表、多位議員共同啟動開幕。記者魯永明／攝影
大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，少子化各校搶人才送贈品使出渾身解數。記者魯永明／攝影
大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，少子化各校搶人才送贈品使出渾身解數。記者魯永明／攝影
大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，少子化各校搶人才送贈品使出渾身解數。記者魯永明／攝影
大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，少子化各校搶人才送贈品使出渾身解數。記者魯永明／攝影

嘉義 父母 許願

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