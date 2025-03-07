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首增資通科技國際學士學位 台科大今年開412缺給普高生

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台科大今年開給普高學生412個名額，更首增資通科技國際學士學位學程。本報資料照片
台科大今年開給普高學生412個名額，更首增資通科技國際學士學位學程。本報資料照片

依現行考招制度下，普高學生可透過四年制申請入學管道進入科大就讀。獲許多考生青眼的台灣科技大學今年開給普高學生的名額共有412個，更首增資通科技國際學士學位學程，藉此強調台科大培育電資領域國際化人才的企圖心。

台科大表示，首增的資通科技國技學士學位學程，是由原本電資學院學士班名額挪用新設，主要是為培育具備國際競爭力的資通領域人才。此學程讓學生有機會參與國際合作活動及跨國企業實習，學生可在國際技術環境中進行實習和學術交流，提升跨文化溝通能力。

而台科大不分系原本採計數A，收自然組學生，去年不分系B組首次採計數B社會組10個名額，報考狀況踴躍，社會組同學今年也可報考。

台科大教務長陳素芬表示，普高生可以學測成績可以進入技職體系的科技院校，科大四技申請可以另外填6個志願，並不會排擠到普大個人申請的6個志願，反而多了一個入學管道與選擇，兩者總計共可填12志願，因此非常鼓勵高中生充分利用四技申請入學的管道。

陳素芬說，台科大融合了多元的學生背景、實作能力強的技高生、學科能力強的普高生、以及來自世界各地的國際學生，再加上台科大產業連結度與企業最愛，都是就讀台科大的優勢，尤其臺大聯盟的資源，學生可跨校選台大、台師大的課程，參與三校社團、相關資源共享更是學生們選讀的原因。

台科大各系第二階段僅辦理「學習歷程備審資料審查」、無面試。陳素芬建議同學們書審資料展現出個人特質與個性，資料不在多，而是要整理得有條理，教授更看重學習的過程，而非結果，可分享獲獎的經驗，但也可說明從失敗的作品、受挫的學習經驗中學到甚麼。

台科大提醒考生，普高生申請台科大的報名時間為3月17日至21日，第一階段篩選審查結果於3月27日公告，第二階段網路報名為5月1日至5日，考生屆時可參照備審資料指引網站來準備學習歷程備審資料上傳。

為吸引優秀學生，並提供清寒學生給予更多經費資源與關懷，台科大也提供獎學金，一般生4科組合級分為2%（含以內），入學新生可領第一期40萬獎學金，入學後維持學科成績，可續發每期10萬元獎學金，最高可達70萬。清寒生四科組合級分累計前5%（含以內）即可領到累計最高70萬獎學金。

此外，為使普高學生、家長、教師能更了解台科大就學資源、各系特色及如何準備學習歷程檔案等相關資訊，於3月8日在高雄、3月9日在台中、以及3月16日在台北各辦理1場說明會。

為使普高學生、家長、教師能更了解台科大，校方將於3月8日在高雄、3月9日在台中、以及3月16日在台北辦理說明會。圖／台科大提供
為使普高學生、家長、教師能更了解台科大，校方將於3月8日在高雄、3月9日在台中、以及3月16日在台北辦理說明會。圖／台科大提供

台科大 申請入學 陳素芬

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