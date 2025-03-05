嫌學測個人申請麻煩乾脆考分科？台大生3點勸世：一半同學都去重考班

每逢大考必定是幾家歡樂幾家愁，114年學測成績於上週出爐後，有些考生忙著準備個人申請，也有人因為成績不盡理想，正在備戰7月的分科測驗。對此，一位就讀台大的網友分享了自己及好友的經歷，呼籲學弟妹應仔細評估後再決定是否要考分科，不要因為嫌個人申請麻煩而選擇放棄。

原PO在Dcard發文表示，近期看到網路上許多學弟妹在抱怨準備個申很麻煩，想報考分科測驗，讓他興起「能拉一個是一個」的想法。

原PO指出，現在的分科名額遠低於個人申請及繁星，且有逐年減少的趨勢，然而與此相對應的是每年報考人數持續攀升，造成了供需失衡的情況，許多考生即使在學測取得55至56級分的高分，也可能在分科被擠到次一級的學校。

接著，原PO表示，很多應屆生並不清楚分科與學測的出題範圍有多大差異，指出當年有一半選擇考指考（即改制前的分科測驗）的同學都跑去蹲重考班，「不要因為內心那一點點妄想跟賭徒心態，就放棄現在的手牌」。

此外，原PO認為，許多人的心態不對，真正想考分科的人，早在學測前就準備好分科出題範圍了。在報考分科前，需要思考自己是否有足夠的決心和毅力，去面對強大的競爭對手。

原PO表示，當年的他很清楚自己不是指考的料，因此盡全力準備面試與備審，最後上了台大。他認為，在聽取師長對升學的建議時，最好思考一下其動機，又或者他們並不了解現況，若是補習班老師，則更不能輕信，「你的利益跟他們不一定一致，那他們又怎麼可能全心為了你好呢」？

不少過來人留言回應，「真的，現在很容易陷入自己一定能考更好的幻覺」、「十分認同，分科不是人在考的」、「文組可以考，自然組分科太難」。

也有人提供其他建議，「除評估自己的實力以外，也要了解你的競爭對手。分科是明星高中還有資優班、科學班同學的主戰場，幾乎傾巢而出，頂尖校系就是他們的囊中之物。如果你的志願不是頂尖校系，學測成績不好主要是失常導致，這時候才建議考分科」。