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普高學生想申請科大？台科大系主任教你選適合科系

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
為讓學生清楚了解學校科系，台科大邀集各學系主任拍攝快問快答系列影片。圖／台科大提供
為讓學生清楚了解學校科系，台科大邀集各學系主任拍攝快問快答系列影片。圖／台科大提供

大學學測成績近期公布，持有學測成績的普高學生，除了可以申請普通大學，也可透過「四技申請入學」招生管道，填選6個技專校院志願，台灣科技大學受不少普高學生青睞，推出各系主任快問快答系列影片，整理各系的基礎課程、熱門課程與最具挑戰性的課程，幫助考生選擇最適合的學系。

台科大畢業生的職涯發展方向多元，資訊工程系畢業生大多進入科技產業，擔任程式設計師、資料分析師或系統分析師；機械工程系畢業生則投身智慧製造與半導體設備領域，成為關鍵技術人才；電子工程系與電機工程系的畢業生則活躍於IC設計、AI技術開發及電力工程領域。

台科大教務長陳素芬舉例說明，電機電子類與工程科系畢業生雖然多擔任工程師，但仍有所區別。電機電子類較偏向IC設計、韌體設計、程式設計、數位與類比技術、人工智慧與深度學習等領域，而工程科系則更專注於機構工程、半導體設備工程、半導體製程整合等技術。因此，希望透過影片讓大家能更了解各系的差異與職涯進路。

陳素芬表示，每個科系都有不同的基礎課程，學生可透過這些課程了解學習內容與各系間的差異，並奠定扎實的基礎。此外，透過畢業生的工作職稱及產業發展方向，學生可以更深入了解未來的職涯規劃。

在課程部分，台科大介紹，機械工程系涵蓋靜力學、動力學、熱力學、材料力學與流體力學等核心課程，確保學生具備堅實的工程基礎；資訊工程系學生則需修習「資訊工程導論」與「資料結構」，奠定程式設計與系統開發的基礎。此外，被公認為最具挑戰性的課程多與數學相關，如機率與統計、微積分，或是涉及高階技術的專業課程，如電機系的「超大型積體電路設計導論」，挑戰學生的邏輯與實作能力；資管系的「威脅狩獵」則深入探討網路攻防與資安策略，考驗學生的分析能力與技術實力。

台科大也針對學生應具備的關鍵能力進行調查，歸納出十大核心能力，包括「自我學習」、「解決問題」、「創新思考」、「溝通互動」、「科技素養」、「美感素養」、「社會參與」、「團隊合作」、「國際視野」與「專業基礎」。

在調查中，「自我學習」獲得最多系主任的重視，顯示在快速變遷的科技時代，持續學習與適應新知識是成功的關鍵。其次，「解決問題」與「團隊合作」同樣受到高度關注，顯示出台科大期望學生具備獨立思考與協作能力，以應對職場挑戰。

從不同學系的角度來看，工業管理系、營建工程系與資訊管理系特別強調「解決問題」能力；化學工程系、電子工程系與資訊工程系則注重「專業基礎」；企業管理系與建築系強調「科技素養」的重要性；設計系則聚焦「美感素養」與「創新思考」，反映不同學科對人才培養的多元需求。台科大表示，想揭開各系課程面紗，可以點選以下網址觀看影片：https://www.youtube.com/watch?v=RsbD6sNdPgM 。

台科大 科系 素養 設計師

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