如何克服大學面試？內向人一講話就臉紅耳赤 前輩教技巧：記住3個字

「大學面試」需要什麼技巧嗎？一名女網友發文，稱她性格較為內向，雖然成績能夠申請到不錯的大學，但擔心面試時無法跟陌生人「侃侃而談」而被刷掉。對此，有過來人分享大學面試的技巧：「厚臉皮就好」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己的個性內向，只要跟不太熟的人講話，就會「面紅耳赤」，成績雖然能夠申請到不錯的大學，但害怕在面試時無法跟陌生人侃侃而談，或是自信地表達自己想法而被刷掉。除了大學面試外，原PO也擔心未來找工作或大學分組報告時也會遇到問題，對此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友提出面試的技巧，提醒她要「厚臉皮」，「反正就是就厚臉皮進去厚臉皮出來，他如果說妳的回答錯了妳就再換一個，一直試，不要放棄，也不要心態崩掉最重要」、「厚著臉皮就好，不要想太多」。

也有網友分享內向人面對的困境，提出練習方法，「我也是會因為緊張臉紅耳朵紅的，因為這件事已經從國中被笑到高中畢業，不過多練習真的有幫助喔，如果選擇申請，那在申請的那段時間，就硬著頭皮去找老師或在課堂上上台練習自我介紹，雖然面試當天還是很緊張，不過至少腦袋裡面有東西可以講」。

也有網友分享大學面試的經歷，鼓勵原PO，「沒事沒事，我也是偏內向的人，第一場面試會很緊張，面到第三場我直接進去跟教授聊天也有正取，放輕鬆最重要」、「我自己也是完完全全的內向，團體面試的時候，同梯次的另外三個都是名校來的，我當下覺得還沒開始就結束了，一開始緊張到一直摳手指甲摳到流血，可是講到後來整個人都放鬆下來，只要好好把想講的講出來，有個人特色會更好」。