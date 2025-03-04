網紅鼓吹家長代勞學習歷程 葉丙成列3點力阻：作弊對孩子未來傷害極大

日前有網友發文宣稱為了協助外甥女能進入國立大學商學院，打算代為製作學習歷程，引起熱議。教育部次長葉丙成在臉書發表「真正的教育」一文，真正的教育，不是幫孩子弄到上名校，而是幫孩子建立好的品格、人格、面對挑戰的韌性等這些成功人生最重要的特質。

「工程師的存股致富之路」臉書粉專版主日前發文透露，他目標是協助目前國二的外甥女未來能考上國立大學商學院，未來管理數千萬元的資產，所以他也研究大學入學必須的高中學習歷程檔案，「這裡我就不演了，打算直接幫她做完所有文件跟影片，並在規定上傳的期限內，第一天就上傳。為此，我必須提前兩年研究遊戲規則與準備方向，以確保高一上結束的第一份檔案是完美的」。

他並指，只要每份學習歷程都是他寫的，文風就會一模一樣，這就是家庭資源的優勢，「如果你也有要升大學的孩子，請務必幫他檢查寫出來的東西，在大學教授眼中，是否有加分效果，如果你孩子寫出來的東西太過幼稚，不如直接幫他製作，確保萬無一失」。

葉丙成有感而發表示，他結識許多事業、人生都很成功的人士，很多都不是名校畢業。根據他的觀察，共同的特質是好的品格、好的人格特質（善良利他）、面對挑戰的韌性、好的能力跟旺盛的好奇心。

「幫孩子作弊，不是教育，而且對孩子的未來傷害極大」。葉丙成表示，第一，作弊不見得會成功，面試一問三不知，三兩下就可以問出來不是自己做的。一旦被抓包，對孩子會造成很大的傷害，甚至是會留下一輩子洗不掉的不良紀錄。

他說，第二，如果成功的話，對孩子傷害更大。因為這給了孩子一個錯誤的價值觀，以為作弊是可以被允許的。以後用這種作弊是可以的心態跟別人合作，夜路走多了，有天偷雞摸狗出包被發現，身敗名裂。第三，幫孩子作弊，即使僥倖過關，也養成了孩子無法靠自己面對挑戰的依賴心理，以為什麼事都可以找別人代工。「這樣教養出來的孩子，他獨立面對挑戰的韌性跟解決問題的能力，完全被摧毀了」。

葉丙成表示，真正有良知的孩子，不會因為這樣得到的桂冠而快樂，反而會一輩子活在罪惡感的自責痛苦中。幫孩子作弊，放大人生的尺度來看，對孩子的一生會造成難以彌補的傷害。「真的愛孩子，就請不要用這種方式去傷害他」。

對於網友留言指「那篇被打到這麼慘」，葉丙成表示，「其實我並沒有想要打誰。我是真心的希望還有機會幫到孩子不要經歷那些，所以寫出來希望能讓有類似想法的大人們再重新思考一下」。