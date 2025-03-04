教團籲檢討大學參採學測科目上限 招聯會：再評估

全教總今天指出，近來許多大學擴大採計考科範圍，使學生不得不選考更多學測科目，主張有跨組參採的校系，參採科目上限應由現行4科改為3科。招聯會表示會再評估。

全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿指出，學科能力測驗學生選考科目數量逐年攀升，114學年度高達42.89%選考6科（國、英、數A、數B、社會、自然），平均為5.05科，比111學年度的33.2%選考6科、平均4.91科高出許多。

全教總分析，這樣的趨勢源自大學招生科目參採標準混亂。例如有的商學院採數A，有的採數B；部分自然組科系例如台大醫學系，也採計社會科。

全教總指出，108 課綱設計數學A、B 及社會、自然科的分類，原意是讓學生選擇最適合自身能力與興趣的科目，但大學以「鑑別度」為由，任意混採不同類群的考科，迫使學生在這些考科之間無法選擇，不得已只好全部報考。

全教總呼籲檢討大學招生標準，大學校系如有跨組參採（社會組、自然組科目都包含），參採科目上限應由現行的4科，調整為3科。避免大學為擴大招生來源數量，卻混亂了高中學生的適性探索、多元學習和自主學習的。

對此，大學招生委員會聯合會今天以簡短文字回應，會持續觀察大學選才需求及學生選考需求後，再行評估。