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終結放榜新聞 雄女校長：以後不再發布學測成績

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄女中。記者石秀華／攝影
高雄女中。記者石秀華／攝影

學測成績放榜滿級分人數多寡每成焦點，今年滿級分掛零的高雄女中尤其被放大檢視，立委范雲與學生團體呼籲終結公布放榜成績，勿讓學測淪為數字競賽。雄女校長鄭文儀今天宣布未來不再公布學測成績。

鄭文儀指出，現行考招分離下，拿滿級分60分和59分申請到學校可能都是同一所，這不像過去聯考制度時代分數只有一個，按分數排序下來，現今鼓勵學生多元發展，申請入學已成主流，去年比例占了58%，繁星17%。

鄭文儀表示，申請入學與聯考最大不同，學測成績到手後，不代表就能上哪所學校，還有第二階段申請，拿出在校表現、學習歷程檔案，這也是有評分，簡單說，學測成績並不是全部。

目前全台1、2000種科系，即使同科系採計也不一樣，複雜又多元，最後學生錄取哪所學校變數還很多，滿級分人數的多寡被拿來評價學校不公平，學生也要承受被評價沒拿到滿級分的壓力，其實公布學測成績意義真的不大。

「學校以後不主動發布了。」鄭文儀說，學生從學測大考中心比對，就知道自己成績落點位置，何況個人申請學校型態和志向都不一樣，不需要比來比去，事實上各校不去發布，也不會有這種學測成績出來，都是學校教務處自行統計的。

學測 放榜 滿級分 高雄女中

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