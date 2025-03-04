理組校系採計社會科…學測選考6科比率增 全教總籲跨組參採應改5選3

配合108課綱上路，大學申請入學參採科目上限下修為4科，全教總今日發布新聞稿表示，此舉原意在於減輕學生考試負擔，讓學生依照自身興趣與能力進行學習，但近年學測報考趨勢卻與此理想背道而馳。許多大學在「招生自主」的名義下，擴大採計考科範圍，使學生不得不選考更多科目，以提升志願選填的彈性，卻增加其考試修課負擔。

根據114學年度學測統計數據，今年選考6科的考生比率高達42.89%，且從111學年度的33.2%為高起，呈現逐年上升的情況。全教總認為，這一趨勢顯示，學生因大學招生科目參採標準混亂，不得不應考更多科目，適性學習的理念形同虛設。

全教總指出，如商學院等部分原屬第一類組的校系，竟將參採科目數學B改為數學A，而部分自然組校系如台大醫學系，則要求採計社會科成績，使得原有的考科分類安排失去意義。大學以「鑑別度」為由，任意混採不同類群的考科做為參採標準，迫使學生在這些考科之間無法選擇，而不得已只好均報考，以免喪失錄取機會。

全教總認為，教育部應立即檢討大學招生標準，確保各校系參採考科符合108課綱精神，避免學生因招生亂象而承受過度壓力。大學校系如有跨社會組、自然組科目參採，應該在學測參採科目上限數下降，由原來的5選4下降為5選3。否則，恐為了兼顧社會組、自然組考試準備，增加高中學生考試修課負擔，也不敢發展、試探多元選修和加深加廣選修課程。

全教總建議，教育部與大學招生委員會聯合會應召開專案會議，檢視各大學招生科目參採規範，以避免考試範圍無限制擴張，如此方能讓適性揚才的精神真正落實於教育體制中。適性學習不應只是口號，政府與大學應共同負起責任，確保學生能根據自身興趣與能力選擇發展方向，而非被迫迎合不合理的招生標準。

對此，大學招聯會表示，持續觀察大學選才需求及學生選考需求後再行評估。