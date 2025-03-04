快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

學生團體：學測公布成績新聞侵犯隱私、忽略多元 擬串聯籲終止

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
學生團體EdYouth與南北各地高中學生團體、學生會共同召開記者會，要求教育部檢討大學考招制度、消弭升學主義。記者李芯／攝影
學生團體EdYouth與南北各地高中學生團體、學生會共同召開記者會，要求教育部檢討大學考招制度、消弭升學主義。記者李芯／攝影

學測公布成績後，全台許多學校發布學生考試成績，引發社會討論。多個學生團體今日召開記者會，學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，公開學校學測成績讓學生焦慮於數字競賽，忽略個人特質。學生代表指出，相關新聞讓學生成績遭公開檢視，甚至淪為輿論攻擊對象，大考成績是用來檢測學習成果，不應被當作與他人比較的標準。立委范雲強調，學生個資不應成為學校競爭籌碼，籲教育部勸導學校終止放榜新聞。

國教署回應指出，肯定學生訴求，認為學校應讓學生探索、開發自我興趣與潛能，學校辦學時不應侷限少數學生單一成績表現，避免刻板成功定義，應肯定學生多元成就。另外，若安排媒體受訪或公布榜單，宜尊重學生意願與隱私。

學生團體EdYouth與南北各地高中學生團體、學生會共同召開記者會，要求教育部檢討大學考招制度、消弭升學主義。EdYouth理事長蔡其曄表示，今年大考中心公布學測成績後有多所學校公布相關結果，加劇升學壓力，讓學生焦慮於數字競賽，忽略個人興趣潛能。考招制度應更重視學生特質和學習歷程，學測不是單一衡量標準，盼教育部提升特殊選才比例，擴大多元入學機會，讓不同專長的學生適性揚才。

高雄中正高中學生、高雄學生民主聯盟主席萬儀梵指出，近期各地第一志願學生學測總成績未滿60級分的新聞遭大眾渲染，甚至讓學生成為批評對象，這個現象凸顯體制忽略個人努力，學測成績成為社會評價的唯一標準。高雄學生早有發起過「終止榜單新聞」行動，當時部分學校響應學生訴求、簽署備忘錄，如今承諾被遺忘，放榜新聞仍鋪天蓋地，更是讓個人隱私被公開討論。

高雄女中高三學生張可霓指出，對努力想要取得滿級分的學生而言，放榜新聞無疑是二次傷害。大考成績是檢測學習成果的方式，不應被當作與他人比較的標準，不公布榜單更能檢視自己的成長和進步。學生的價值不應被成績單定義，社團和其他成果表現都可以展現優秀成果，呼籲學校停止公布榜單，減少學生心理壓力。

范雲表示，最近看到學生學測總成績未達60級分的新聞被媒體大肆渲染，高雄女中校長的發言疑似貶低女學生數理能力，升學主義的陰影籠罩男女學生的多元、適性發展。有些學校為了衝榜單成績，遮掉部分名字公布，但學生的個資不是大人競逐輸贏的籌碼，過往雄中雄女曾推動「終結放榜新聞」，有接近萬人連署、8所學校簽署承諾書，但近來放榜新聞再起，教育部要扛起責任勸導個別學校。

114學測 個資 放榜 高中生

延伸閱讀

台積電加碼投資美國 沈伯洋：不會有「美積電」疑慮

民進黨立委為下一代而戰連線 推11大優先法案

影／林宅血案遺址申請史蹟遭駁 立委籲北市府重新審議

林宅血案遺址申請史蹟遭北市駁回 綠委批不義遺址條例停擺

相關新聞

學生團體：學測公布成績新聞侵犯隱私、忽略多元 擬串聯籲終止

學測公布成績後，全台許多學校發布學生考試成績，引發社會討論。多個學生團體今日召開記者會，學生團體EdYouth台灣一滴優...

大學志願怎麼填？16產業起薪排名 這些「錢」景最看好

大學學科能力測驗今年有超過12萬人報考，2月25日學測成績出爐，3月19日開始個人申請入學報名，如何選填志願贏在起跑點，...

理組校系採計社會科…學測選考6科比率增 全教總籲跨組參採應改5選3

配合108課綱上路，大學申請入學參採科目上限下修為4科，全教總今日發布新聞稿表示，此舉原意在於減輕學生考試負擔，讓學生依...

中華大學繁星免住宿學雜費 部分學系再祭萬元獎助學金

學測成績放榜，緊接著就是繁星入學申請，為減輕學子的經濟負擔，中華大學祭出「繁星推薦幸福就學辦法」，符合條件的學子皆享有免...

大學博覽會今登場 5港校祭百萬獎學金來台搶頂標生

每年春季升大學考招開跑，2025大學博覽會今、明兩天於北高兩地登場，今年包含香港大學、香港理工大學等五所香港在地大學來台...

大學博覽會北高同步登場 祭高額獎學金搶人才

由民間舉辦的2025大學暨技職校院多元入學博覽會，今天上午在台北、高雄2地同步登場，多所私立大學祭出高額獎學金爭取人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。