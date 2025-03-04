學生團體：學測公布成績新聞侵犯隱私、忽略多元 擬串聯籲終止

學測公布成績後，全台許多學校發布學生考試成績，引發社會討論。多個學生團體今日召開記者會，學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，公開學校學測成績讓學生焦慮於數字競賽，忽略個人特質。學生代表指出，相關新聞讓學生成績遭公開檢視，甚至淪為輿論攻擊對象，大考成績是用來檢測學習成果，不應被當作與他人比較的標準。立委范雲強調，學生個資不應成為學校競爭籌碼，籲教育部勸導學校終止放榜新聞。

國教署回應指出，肯定學生訴求，認為學校應讓學生探索、開發自我興趣與潛能，學校辦學時不應侷限少數學生單一成績表現，避免刻板成功定義，應肯定學生多元成就。另外，若安排媒體受訪或公布榜單，宜尊重學生意願與隱私。

學生團體EdYouth與南北各地高中學生團體、學生會共同召開記者會，要求教育部檢討大學考招制度、消弭升學主義。EdYouth理事長蔡其曄表示，今年大考中心公布學測成績後有多所學校公布相關結果，加劇升學壓力，讓學生焦慮於數字競賽，忽略個人興趣潛能。考招制度應更重視學生特質和學習歷程，學測不是單一衡量標準，盼教育部提升特殊選才比例，擴大多元入學機會，讓不同專長的學生適性揚才。

高雄中正高中學生、高雄學生民主聯盟主席萬儀梵指出，近期各地第一志願學生學測總成績未滿60級分的新聞遭大眾渲染，甚至讓學生成為批評對象，這個現象凸顯體制忽略個人努力，學測成績成為社會評價的唯一標準。高雄學生早有發起過「終止榜單新聞」行動，當時部分學校響應學生訴求、簽署備忘錄，如今承諾被遺忘，放榜新聞仍鋪天蓋地，更是讓個人隱私被公開討論。

高雄女中高三學生張可霓指出，對努力想要取得滿級分的學生而言，放榜新聞無疑是二次傷害。大考成績是檢測學習成果的方式，不應被當作與他人比較的標準，不公布榜單更能檢視自己的成長和進步。學生的價值不應被成績單定義，社團和其他成果表現都可以展現優秀成果，呼籲學校停止公布榜單，減少學生心理壓力。

范雲表示，最近看到學生學測總成績未達60級分的新聞被媒體大肆渲染，高雄女中校長的發言疑似貶低女學生數理能力，升學主義的陰影籠罩男女學生的多元、適性發展。有些學校為了衝榜單成績，遮掉部分名字公布，但學生的個資不是大人競逐輸贏的籌碼，過往雄中雄女曾推動「終結放榜新聞」，有接近萬人連署、8所學校簽署承諾書，但近來放榜新聞再起，教育部要扛起責任勸導個別學校。