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影／拒絕升學主義 學生團體呼籲停止公布升學榜單

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
南北多校高中生代表與國民黨立委葛如鈞（左一）及民進黨立委范雲（右一）上午舉行記者會，呼籲全台學校停止公布升學榜單，消弭升學主義。記者曾原信／攝影
南北多校高中生代表與國民黨立委葛如鈞（左一）及民進黨立委范雲（右一）上午舉行記者會，呼籲全台學校停止公布升學榜單，消弭升學主義。記者曾原信／攝影

學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會、高雄學生民主聯盟及雙北高中職學生權益陣線今天上午偕同多位南北高中生代表，在立法院舉行記者會，呼籲全台學校應停止公布升學榜單，停止製造升學焦慮。國民黨立委葛如鈞及民進黨立委范雲也出席聲援。

EdYouth理事長蔡其曄表示，台灣升學制度應更具彈性，學測不應成為唯一標準，公開學測榜單常常造成學生升學壓力，焦慮於數字競賽，呼籲教育部提升特殊選才比例，擴大多元入學機會，讓學生能適性發展。

南北多校高中生代表上午於立法院舉行記者會，呼籲全台學校取消公布升學榜單，停止製造升學焦慮。記者曾原信／攝影
南北多校高中生代表上午於立法院舉行記者會，呼籲全台學校取消公布升學榜單，停止製造升學焦慮。記者曾原信／攝影

升學 學測 榜單

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