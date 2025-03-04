大學志願怎麼填？16產業起薪排名 這些「錢」景最看好

大學學科能力測驗今年有超過12萬人報考，2月25日學測成績出爐，3月19日開始個人申請入學報名，如何選填志願贏在起跑點，成為全台考生及家長最燒腦的大事。

1111人力銀行學生顧問陳坤平提醒，最好要多次使用落點分析，因為變數設定隨著瀏覽次數、熱門程度都會有所變動，不同科系會有不同加權，時事也會影響科系的熱度排名，建議考生得到落點分析結果後，一定要拿去跟學校輔導老師談，或找有經驗的學長姐幫忙看，只有6個名額要好好配比，一定要填好填滿「這是你的權益」，千萬不要為了早點上大學，填一個自己根本不想念的系，否則未來的四年會很難熬，畢竟轉學考也不是容易事。

AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，甚至外溢到數學、物理、化學等周邊系所求才若渴，考生該如何結合個人興趣與產業「錢」景，以做出最佳的升學策略？為全面了解整體就業市場薪資行情，1111人力銀行盤點「16大產業起薪排名」，提供給全台考生家庭參考，讓未來的職涯之路更加清晰明確。

「16大產業起薪排名」可以看出，工作一年以下平均起薪前五強，分別是電子資訊36800元、醫療環衛34700元、貿易倉儲34600元、金額保險34300元、建築營造33200元；又觀察七年後的薪資成長變化，電子資訊業仍是一枝獨秀58400元，成長幅度高達58.7%，第二名則是金融保險55800元，成長幅度62.7%，礦業能源也衝至54800元排名第三，但是成長幅度可達到72.3%，高居各產業之冠。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，整體而電子資訊不僅起薪優，隨著資歷累計，年薪分紅更是驚人，說明了台灣科技業撐起全球 AI 供應鏈，產業價值的重要性，也同步反映在從業人員待遇條件方面，依然扮演產業領頭羊，從業人員工作7年均薪58400元。

為了緩解護理人員出走潮，去年有不少醫療院所透過加薪措施來提高留任率，因而墊高薪資表現，且近年永續環境意識高漲，也讓環衛工作薪資跟著上揚，因此醫療環衛相關工作起薪落在34700元，工作7年後薪資直逼５萬元。近年貨櫃航運股營運表現優於預期，指標企業不僅豪氣發放年終獎金犒賞員工，也積極調整待遇延攬人才，帶動貿易倉儲人員起薪。而人人稱羨的金飯碗「金融保險」，起薪34300元，福利制度健全，每年調薪、績效分紅以及穩定的年終獎金，因此在薪資成長變化高達62.7%，確實是長遠職涯的理想選擇。

曾仲葳指出，進一步觀察薪資爆發的續航力，礦業能源和農漁水電，包括大量綠領職缺，例如組織碳盤查、ESG策略師、永續管理師等，皆與台灣再生能源政策息息相關，ESG浪潮席捲全球，相關人才愈加稀缺，後勢行情頗為看好。