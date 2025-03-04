中華大學繁星免住宿學雜費 部分學系再祭萬元獎助學金

學測成績放榜，緊接著就是繁星入學申請，為減輕學子的經濟負擔，中華大學祭出「繁星推薦幸福就學辦法」，符合條件的學子皆享有免住宿、免學雜費的福利；還能藉由申請「深耕園區獎學金」，每學年度獲得1萬5000元的獎學金；藉此幫助學子以輕量級學費，入校享受頂尖的學習資源。

中華大學說，想以繁星管道入學中華大學的新生，若符合低收入、中低收入戶、具原住民身、身心障礙學生及身心障礙人士子女或特殊境遇家庭子女、孫子女身分，皆得以「繁星推薦幸福就學辦法」，享有住宿、學雜費全免的福利；若配合校內服務學習，還可以申請每個月6000元的生活助學金，不必外出打工煩惱生活費，將心思專注於求學、精進專業。

中華大學指出，成績優異的學子，能同時申請「深耕園區獎學金」，符合條件後每學年可獲得1萬5000元的獎學金(最多發放四學年)，領取本獎學金者，有優先被推薦至園區相關產業實習及就業的機會，達成畢業即高薪就業的目標。

部分學系再加碼獎助學金，如土木系大一新生，凡經由繁星推薦、申請入學及四技二專等管道入學者，第1學期註冊完成後，可獲頒助學金1萬5000元；建築系以繁星入學者，註冊完成可獲得1萬5000元助學金。若在學成績符合條件、通過面試審查者，可獲頒高達4萬元獎學金。

中華大學指出，學校在2025QS亞洲大學排名大躍進至國際第384名，登上全台第 27 名、私立大學第11名，以國際化、特色辦學等優勢，博得學生及家長信賴；去年上榜英國泰晤士高等教育（Times Higher Education，簡稱THE）世界大學影響力排名，為全台私校第21名，與多間國立大學並列名次；同時入選2024「遠見」私校前30強。