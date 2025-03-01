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大學博覽會今登場 5港校祭百萬獎學金來台搶頂標生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
2025大學博覽會今、明兩天於北高兩地登場，今年包含香港大學、香港理工大學等5所香港在地大學來台招生。記者許維寧／攝影
2025大學博覽會今、明兩天於北高兩地登場，今年包含香港大學、香港理工大學等5所香港在地大學來台招生。記者許維寧／攝影

每年春季升大學考招開跑，2025大學博覽會今、明兩天於北高兩地登場，今年包含香港大學、香港理工大學等五所香港在地大學來台招生，提供一年近新台幣100萬元學費、住宿、生活雜費全免獎學金，學生持學測成績即可申請，入學後學業表現佳可年年續領，搶招台灣優秀學生。

香港教育大學環球事務處助理處長何靜表示，香港教育大學一年就學學費加在校住宿費、學習及生活雜費約需23.1萬港幣，但學校提供非本地生育才獎學金，且無需另外申請。依學生檢具成績表現，一年最高可獲22.5萬港幣，相當於新台幣95萬元獎學金，幾等於首年吃住、學費都全免。

何靜說，若學生入學後成績表現優異，如GPA達3.0，無論就讀4年或5年學制都有機會續領，最好的狀況，就讀期間可達到學雜費全免。再者，香港教育大學是香港當地唯一的師範學校，台灣學生畢業後可直接留港任職擔任教師，「9成9都有工作。」

何靜表示，台灣學生可持學測成績申請，需英文頂標，另包含國文在內其他3科達均標即可申請。若無學測成績，也能檢具IB、托福、SAT、雅思等成績。

香港理工大學今年也來台招生，助理環球事務主任李瓔桐也表示，申請香港理工大學同樣須檢具學測英文頂標成績，以及4科綜合成績須達前15%。若學生英文未達頂標，則能以托福80分以上成績或雅思總分6.0代替。

李瓔桐也說，香港理工大學一年學費、住宿、生活開支約新台幣100萬元，但針對台灣學生設立無需另外申請的人學獎學金，依學生表現提供半額到全額學費減免，只要表現夠優秀，其實不用擔心高額的在港就學開支。

今年來台招生者還包括香港大學、香港嶺南大學、香港恒生大學。香港大學要求學生至少學測成績須達3科頂標，學生最高可獲得全學費獎學金。

台灣大專校院亦積極搶才，國立暨南大學今年推出新台幣10萬至200萬元不等的獎學金。校長武東星表示，參加繁星推薦管道只要學生在校成績排名前5%、學測4科滿級分，或申請入學管道將暨大填於第一志願序、學測4科滿級分，即可獲得最高200萬元獎學金，分4年發給，等待有緣人申請。

淡江大學也提供單筆20萬元獎學金，東海大學、靜宜大學單筆10萬元獎學金，積極招攬學生。

台幣 學測 香港理工大學

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