快訊

嘉義「零食界好市多」出事了！ 疲老闆爆倒閉…網紅鳳梨受害：將不再惜情

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

大學博覽會北高同步登場 祭高額獎學金搶人才

中央社／ 台北1日電
招生示意圖。圖／AI生成
招生示意圖。圖／AI生成

由民間舉辦的2025大學暨技職校院多元入學博覽會，今天上午在台北、高雄2地同步登場，多所私立大學祭出高額獎學金爭取人才，香港、澳門多校也來台設攤，鎖定台灣優秀學子。

學科能力測驗成績日前揭曉，大學招生季展開，由旺旺中時媒體集團主辦的大學博覽會，今年度在台灣大學綜合體育館、高雄新光三越左營店同步展出，多所私立大學設置大型攤位，派出師生代表現場解說，期盼能吸引優秀學子入學，國立大學的攤位則相對低調。

世新大學今年特別在展區內設置綠幕攝影棚，邀請多名電視台主播校友與學子互動，還派出吉祥物「世新虎」和競技啦啦隊，讓民眾感受媒體趨勢。

少子女化衝擊大學招生，許多大學推出高額獎學金，吸引學子報考，例如淡江大學的「有蓮獎學金」，每年挑選成績優異且分發入學以淡江為私校第一志願的學生，一次頒發新台幣20萬元的獎學金。

文化大學針對繁星推薦或申請入學的學士班新生，若學測成績4科達均標以上，第一學年可免學雜費，之後成績保持班上前20%，也能繼續免學雜費。

今年來台設攤的海外學校包含香港大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港科技大學、香港恒生大學、澳門科技大學等。相關資訊可參考大學博覽會網站。

世新大學 香港科技大學

延伸閱讀

新鮮人也有近4萬起薪！前進「高薪」產業大學志願怎填 這些工作小心AI

香港首例！登山客遭野猴襲擊咬傷 感染疱疹病毒不治身亡

還記得「7分上大學」奇異現象嗎？ 「稻德國真遠」五大傳奇學校的終章

我禁大學與陸軍工7校交流 學界指「時間點有蹊蹺」：意在告誡台生

相關新聞

新鮮人也有近4萬起薪！前進「高薪」產業大學志願怎填 這些工作小心AI

今年度大學學測成績陸續發放，然而學生最關心的則是到底要選什麼科系，才能對應到未來的高薪職務和產業？

大學博覽會北高同步登場 祭高額獎學金搶人才

由民間舉辦的2025大學暨技職校院多元入學博覽會，今天上午在台北、高雄2地同步登場，多所私立大學祭出高額獎學金爭取人才，...

學測成績公布壓力大 心理師三招助考生度過升學關卡

學測成績公布，考生除了面對成績不如預期、不知道要就讀哪個學校、科系？備審與自傳該怎麼準備？充滿著焦慮與擔心，衛福部南投醫...

拚醫學＋法律雙長才 陽明交大醫學系首創醫師法律學程

國立陽明交通大學創全國之先，首度開設「醫師法律學分學程」，提供醫學系學生學習法律課程機會，鼓勵學生從大一、大二開始就先探...

中科實中陳竑憲學測6科滿級分 寫下校方歷來記錄

114學年度大學學科能力測驗成績25日公布，中科實驗高中高中部今年124人應考，有3成學生分數可錄取頂尖大學或醫藥科系，...

國中生質疑學測難度遭嗆 隱忍3年甩「滿級分成績單」打臉復仇

學測成績25日公布，今年數A難度屬中間偏難，而3年前的學測數A有老師指出太難，但當時有國中生覺得還好，卻被其他網友嘲諷。時隔3年，當初的國中生帶著今年數A滿級分的成績打臉對方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。