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學測成績公布壓力大 心理師三招助考生度過升學關卡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院心理師張瑋哲鼓勵考生相信自己、欣賞自己，正向面對升學壓力。圖／
南投醫院心理師張瑋哲鼓勵考生相信自己、欣賞自己，正向面對升學壓力。圖／

學測成績公布，考生除了面對成績不如預期、不知道要就讀哪個學校、科系？備審與自傳該怎麼準備？充滿著焦慮與擔心，衛福部南投醫院心理師提供三招減輕考生的升學煩惱，還有夜間心理諮商門診，陪伴青少年面對升學壓力。

心理師張瑋哲說，考生在面對考試過程相當辛苦，許多考生面對大學科系選擇也相當茫然，他建議考生可以透過「相信自己」、「欣賞自己」以及「長遠目光」三招，讓考生及家長能夠順利度過升學關卡。

一、「相信自己」選擇安心。雖然學校有科系探索課程，但許多考生對科系選填充滿不確定性。除了個人興趣，升學通常會考量大學畢業後工作發展。許多成功人士的特質，常與韌性、積極等正向特質有關。選擇科系時應「相信自己」具有成功特質，只要努力未來可以有傑出表現。

二、「欣賞自己」就是備審亮點。備審與自傳的準備重點在於發掘個人優勢「欣賞自己」，除了常見的獎狀與證書外，可用日常生活呈現自己，例如參與社團活動或志工經驗都可以與選讀科系結合，就會是實在的備審資料。

三、「長遠目光」就不會陷入失敗。學測分數失常可能影響考生的自信心，但失敗很常見，輝達執行長黃仁勳曾瀕臨公司破產，羽球球后戴資穎也曾在比賽輸球。對於失敗，應在於用「長遠目光」來看待人生，能接受一時起落，思考因應失敗的方式，好好的做自己。

南投醫院於夜間時段開設心理諮商門診，學生在下課後可以針對升學煩惱接受諮商，另外，衛福部推動15至45歲青壯世代心理健康支持，民眾每人有3次免費心理諮商可使用，因此青少年可以在沒有負擔的情況下接受心理師的諮商，協助其調適心理壓力，度過升學關卡。

升學 失敗 科系

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