新鮮人也有近4萬起薪！前進「高薪」產業大學志願怎填 這些工作小心AI

今年度大學學測成績陸續發放，然而學生最關心的則是到底要選什麼科系，才能對應到未來的高薪職務和產業？《遠見雜誌》委由104人力銀行執行之〈大學生起薪調查〉，以2021-2023年大學畢業者第一份正職工作起薪中位數來看，在職務別來看，「資訊軟體系統類」起薪最高，為39000元，一畢業能拿到將近四萬元的高薪。

114學年度大學學測已於今年1月18-20日舉行，據了解，本屆約有12.11萬名考生報名，而整個作業時程已於2月25日公布考試成績，考生可於當日上午9時起透過大考中心網站查詢成績；同時，2月26日成績通知單將以郵寄方式寄送給考生。

若考生對成績有疑問，可於2月26日至3月4日申請成績複查，複查結果通知書將於3月11日寄發。接下來則是依成績申請入學，而考生最關心的即是該選哪個科系才會有前途與錢途？

《遠見雜誌》委託104人力銀行整理該公司2021-2023年，從產業別以及職務別的維度來看，畢業者最高學歷之畢業後第一份正職工作起薪中位數，依此，讓大學生們作為未來科系甚至職務的薪資行情參考。

若以產業類別的維度來看，果然護國神山群的「電子資訊／軟體／半導體相關業」位列高薪榜首，為37000元。

台灣長期處於低薪水位，儘管前幾年人均GDP已超韓趕日，但台灣人的薪資仍遠遠落後各先進國家。時值大學學測公布成績，如何選對科或選對行，成了當下考生和家長們最在意的事。

四大職業的畢業生起薪站上3.7萬元

事實上，薪資的高低，飽受市場需求、技術門檻、產業發展、市場供需影響。若以職位的維度來看，有四個職類的畢業生起薪站上37000元以上。其中「資訊軟體系統類」為最高類職位，起薪為39000元，主要是隨著AI、區塊鏈、雲端運算、網路安全等需求成為王道，使得相關人才廣被需求，薪資也有上升空間。

第二名的高起薪職類是「醫療保健服務類」，為38000元。尤其台灣在2025年將邁向超高齡化社會，醫療產業更為剛性強需，尤其是智慧醫療、遠距醫療相關職位更具發展性。

而「研發相關類」「工程消／保全類」同位第三名，第一份工作起薪都是37000元。值得一提的是，由於台灣的半導體、精密製造、生技等產業是未來國家重點培植的產業，而這都需要研發人才加入，使得這類職位長期需求穩定。

中薪資產業：穩定中需要轉型

接下來中薪資的職務是「生產製造／品管／環衛類」36300元「財會／金融專業類」35500元「經營／人資類」35000元，以及「行銷／企劃／專案管理類」「操作／技術／維修類」都是34000元。

這類型的產業，皆屬於在穩定中需要轉型的職務，如「經營／人資類」，隨著AI導入，傳統HR工作如履歷篩選、考勤管理等將被自動化，但企業對人才戰略管理、組織發展的需求仍高，需提升數據分析與策略能力。

至於「行銷／企劃／專案管理類」得注意的是，傳統廣告與行銷模式正在轉變，數位行銷、AI行銷、自媒體運營將成為關鍵技能。

最後則是服務業、人文社科或行政支援類的職務，薪資相對委屈，如「行政／總務／法務類」為30300元，「餐飲／旅遊／美容美髮類」和「客戶／門市／業務／貿易類」都是32000，「文學／傳媒工作類」則是33000元。

這些產業留意AI變數

首先在「行政／總務／法務類」方面，隨著AI與自動化系統（如RPA）可能取代許多基礎行政職務，需要發展數據管理、AI應用等新技能。而「文學／傳媒工作類」也因為傳統媒體受到新媒體與AI生成內容（如ChatGPT）的衝擊，未來需要提升跨平台內容創作與數據分析能力。至於「餐飲／旅遊／美容美髮類」，未來發展受景氣影響較大，數位化、品牌經營與服務體驗將成為關鍵。

再從產業維度來看，「電子資訊／軟體／半導體相關業」仍是台灣社會的主流，起薪為37000元。第二高薪的「金融投顧及保險」乃因為金融科技（FinTech）與投資管理需求增加，且行業獲利能力強，因此薪資優渥，起薪是36350元。

「法律／會計／顧問／研發／設計業」則位列第三，由於法律與會計屬於專業服務，高技術門檻，且需要證照，薪資水準較高。研發與設計業（如工業設計、生技研發等）涉及創新，市場價值高，起薪皆為35000元。而「建築營造及不動產相關業」「醫療保健及環境生業」也都位於35000元。

圖／擷自遠見雜誌 圖／擷自遠見雜誌

總體而言，薪資高低取決於技術門檻與市場需求，而當下，數位化與AI影響各行業，因此，提升數據分析能力至關重要、選擇長期成長產業，才能確保職涯發展穩定。

（本文出自2025.02.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）