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拚醫學＋法律雙長才 陽明交大醫學系首創醫師法律學程

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立陽明交通大學創全國之先，首度開設「醫師法律學分學程」。圖／陽明交大醫學系提供
國立陽明交通大學創全國之先，首度開設「醫師法律學分學程」。圖／陽明交大醫學系提供

國立陽明交通大學創全國之先，首度開設「醫師法律學分學程」，提供醫學系學生學習法律課程機會，鼓勵學生從大一、大二開始就先探索法律基本知識，並可於大三、大四時，選擇修讀更具醫學專業相關的法學課程。有助醫師理解醫療法律、政策等問題，從而能夠更有效地應對醫療糾紛或參與制定醫療政策。

醫學系主任楊智傑表示，在去年上任後開始盤點醫學系的特色，系上共分為醫師組、醫師科學家組、醫師工程師組三組別，但醫學系不能僅著重科學與工程，更需要強調人文素養，尤其是與醫療相關的法律。

對此，楊智傑表示，系上決議於2025年開設「醫師法律學分學程」培育跨領域人才，但開設學程目的並非僅為了解決醫療糾紛，而是現代醫學已經是跨領域專業，希望陽明交大醫學系能培養出具備雙專長的人才，於面對再生醫療、尖端醫療科技和數位醫療時，也能培養出具有醫療專業的法律人才。

楊智傑強調，將醫學結合法律，學生未來進入醫療領域後，無論是面對法律規範挑戰，還是參與醫療政策制定，相信都將具有不可忽視的優勢。

黃昱潔畢業自陽明交大醫學系醫師科學家組，她表示，在醫學研究中發現對純粹的實驗不再感興趣，反而更熱衷於文獻分析與思考進而書寫論點，因經驗轉折開始關注醫療法規，最終決定負笈美國。且因具備醫學背景，能比其他律師更快掌握國際藥廠專利訴訟、深入理解藥品、醫療器材及相關醫療文獻期刊的專業知識，未來決定於美國律師事務所執業，並從事健康政策或藥廠專利等訴訟案件。

黃昱潔也說，在美國律師事務所實習時發現，許多專利訴訟律師都具備醫學與法學雙領域背景，陽明交大醫學系創設醫師法律學分學程，更能跟上國際趨勢。

法律 醫學 醫師

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