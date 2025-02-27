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中科實中陳竑憲學測6科滿級分 寫下校方歷來記錄

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科實中校長秦文智（左），今致贈小書包及圖書禮券給陳竑憲以為表揚。圖／中科實中提供
中科實中校長秦文智（左），今致贈小書包及圖書禮券給陳竑憲以為表揚。圖／中科實中提供

114學年度大學學科能力測驗成績25日公布，中科實驗高中高中部今年124人應考，有3成學生分數可錄取頂尖大學或醫藥科系，其中數理實驗班學生陳竑憲獲得6科90級分的滿級分大滿貫，寫下中科實中歷來紀錄，校長秦文智今特別致贈小書包及圖書禮券給陳竑憲以為表揚。

校方說，陳竑憲原為中科實中國中部學生，3年前參加國中教育會考獲得5A10+、作文6級分大滿貫。國中畢業後又選擇直升該校高中部，高中三年在校成績名列前茅，在師長眼中是個學習專注且認真的學生，這次學測拿下好成績是歷來努力的成果。

中科管理局說，為解決中科園區從業員工子女就學需求，特別設立中科實中，高中部今年將邁入第16屆招生，未來將持續打造園區實驗中學優質的教學特色與雙語的學習環境。

中科實中國小部今年一月辦理第一階段招生，二、三年級尚有名額，將於六月辦理第二階段轉學生招生，預計五月公告詳細資訊，歡迎符合資格的學生一同加入中科實中。

國中教育會考 書包 科系

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