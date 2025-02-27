中科實中陳竑憲學測6科滿級分 寫下校方歷來記錄

學測成績25日公布，今年數A難度屬中間偏難，而3年前的學測數A有老師指出太難，但當時有國中生覺得還好，卻被其他網友嘲諷。時隔3年，當初的國中生帶著今年數A滿級分的成績打臉對方。

2025-02-27 09:53