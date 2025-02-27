聽新聞
0:00 / 0:00
中科實中陳竑憲學測6科滿級分 寫下校方歷來記錄
114學年度大學學科能力測驗成績25日公布，中科實驗高中高中部今年124人應考，有3成學生分數可錄取頂尖大學或醫藥科系，其中數理實驗班學生陳竑憲獲得6科90級分的滿級分大滿貫，寫下中科實中歷來紀錄，校長秦文智今特別致贈小書包及圖書禮券給陳竑憲以為表揚。
校方說，陳竑憲原為中科實中國中部學生，3年前參加國中教育會考獲得5A10+、作文6級分大滿貫。國中畢業後又選擇直升該校高中部，高中三年在校成績名列前茅，在師長眼中是個學習專注且認真的學生，這次學測拿下好成績是歷來努力的成果。
中科管理局說，為解決中科園區從業員工子女就學需求，特別設立中科實中，高中部今年將邁入第16屆招生，未來將持續打造園區實驗中學優質的教學特色與雙語的學習環境。
中科實中國小部今年一月辦理第一階段招生，二、三年級尚有名額，將於六月辦理第二階段轉學生招生，預計五月公告詳細資訊，歡迎符合資格的學生一同加入中科實中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言