國中生質疑學測難度遭嗆 隱忍3年甩「滿級分成績單」打臉復仇

大學裡「財金系」和「會計系」有什麼差別呢？一名女網友發文，稱她正在猶豫究竟要選財金系還是會計系，她聽說財金系很看學歷，同時也對會計有興趣，因此詢問兩個系的出路，對此，有過來人指出要看「數學能力」來決定。

2025-02-24 11:38