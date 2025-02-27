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國中生質疑學測難度遭嗆 隱忍3年甩「滿級分成績單」打臉復仇

聯合新聞網／ 綜合報導
學測示意圖。圖／AI生成
學測示意圖。圖／AI生成

學測成績25日公布，今年數A難度屬中間偏難，而3年前的學測數A有老師指出太難，但當時有國中生覺得還好，卻被其他網友嘲諷。時隔3年，當初的國中生帶著今年數A滿級分的成績打臉對方。

3年前《聯合新聞網臉書粉專》發布有老師認為學測數A「全卷皆難題」的貼文，當時引起熱烈討論，不過也有人對於「難題」的定義提出質疑，認為沒有這麼誇張，一名國中生更直言「我都會寫幾題了」，卻遭到嘲諷，表示期待看到他數學滿級分。

當下該名國中生並未回覆留言，直到三年後再次出現在被嗆的貼文下，貼出自己數A15級分的學測成績簡訊，打臉當初嘲諷他的人，引發廣大網友朝聖，「君子報仇，三年不晚」、「三年磨一劍，帥帥帥」、「太強，三年為了打臉」。而當初嗆聲的網友雖疑似刪除原本的留言，但也回覆表示，「3年前，我甚至完全忘記留過這種言哈哈。一打開通知發現我成為梗的一部分了」。

3年前被嗆的國中生帶著數學滿級分的成績回來打臉。圖／擷取自聯合新聞網臉書粉專
3年前被嗆的國中生帶著數學滿級分的成績回來打臉。圖／擷取自聯合新聞網臉書粉專

國中生 學測 數A 數學 滿級分

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