讓出備取名額！高雄立志中學同窗友愛成美談 他一念之間改變2人未來

大學入學管道多元，除了學測，還有特殊選才，高雄市立志高中33位同學上榜，資訊科李柏宏從小飽受腎病所苦，3歲發病後，一半以上時間都在醫院度過，這次上榜高師大軟體系備取三，備取二同班同學莊詠恩讓出備取，成了李柏宏錄取高師大的臨門一腳。

李柏宏3歲確診罹患腎病症候群，從小往返學校和高雄長庚奔波回診治療，國中成績只拿到2B3C，因興趣是創作機器人，決定報考立志加入機器人團隊。去年腎病惡化洗腎，仍透過在家學習和線上考照，考取19張國際證照、5張國內證照，這次報名大學特殊選才，錄取高師大軟體工程與管理學系備取三。

與李柏宏同是資訊科的莊詠恩上榜3所學校，發現榜單李柏宏在他之後，雖然原本目標是高師大，看李柏宏一路走來從不輕言放棄，決定拉同學一把，讓出備取二順位，成功讓李柏宏遞補上去。

李柏宏說，很感動，接到高師大錄取通知時，還不知道莊詠恩為了幫助他放棄高師大，會好好珍惜這個機會。莊詠恩說，堅持高師大備取可能讓他和柏宏都失去機會，柏宏認真向上他一直都看在眼裡，捨高師大就讀台南大學資工系，這個決定對他來說是兩全其美，父母也尊重他的決定。一念之間，讓2人同時錄取大學，也在學校傳為美談。

錄取高雄科技大學資工系的電競科蔡金穎也很有故事，一個國中肄業生卻是高中第一名畢業。蔡金穎自嘲說，自己國中是廢人，愛玩也沒有目標，窩在家打電動不想去上課，最後沒拿到畢業證書，「但我沒有遺憾，以後努力把它拚回來就有了」。

蔡金穎是新住民二代，媽媽來自越南，他坦言家裡是中低收入戶，一度感到迷失，沒想到電競科讓他找到未來努力的方向，徹底翻轉人生。另外，資處科黃睦鈞上榜5所國立大學，因一場投資競賽找到志向，投資股票都獲利，決定就讀中山大學財管系，要向股神巴菲特看齊。

立志高中校長陳峰斌說，學校都是被孩子優秀襯托出來，最讓他感動是這些孩子國中時代都不是最亮的那顆星，到立志中學就讀後，個人意志力和努力造就今天，近年因AI產業夯，4位學生投入資工、金融投資相關科系，未來好找出路。