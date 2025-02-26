從國小讀到高中 他靠「校內自學」考出學測60級分

大學學測成績昨公告，桃園市全市13人滿級分，武陵高中就占了11人表現亮眼。桃園市新興高中今年學測成績也表現亮眼，學生沈柏安在國文、數學A、數學B、自然四科皆獲滿分，合計60滿級分，另英文、社會均獲14級分，總成績達59級分以上。

桃園市全市13人滿級分，55到59級分297人、50到54級分950人、45到49級分1915人、40到44級分2807人。

武陵高中表示，今年數學A試題難度提升，全國滿級分人數銳減，但武陵高中逆勢成長，數學A滿級分52人比去年增加近6成，且有311位考生達到頂標，另統計4科滿級分（60級分）共有11人，其中，國、英、數A自4科組合滿級分有7人，國、英、數B社4科組合滿級分有2人，國、英、數A、社4科組合滿級分有2人。

新興高中學生沈柏安從國小、國中至高中皆就讀於該校。他表示，學校環境和學習氛圍有助於他專注於課業，校內課程安排使他不需額外校外補習。他每天會與同學留校自主學習，即使在國中教育會考獲得5A++及作文六級分的優異成績後，仍持續保持學習動力。

沈柏安自幼對資訊科技展現濃厚興趣，目前以台大電機、資工系為升學目標。他提到，學校的設備與師資協助他針對優勢科目精進，同時加強相對弱勢的科目。

除沈柏安外，黃新、龍廷瑄、張立寬、姜佳佑、詹舒喻等5名同樣經歷十二年一貫教育的學生，今年學測也獲得50級分以上成績，其中部分達55級分以上。此外，就讀國中及高中六年一貫的學生中，有25人達50級分以上。