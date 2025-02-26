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學測出爐！明道中學8人滿級分 考生讀書心法大公開

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大學學測放榜，明道中學3人五科75滿級分；社會與自然領域，有8人考出四科60滿級分，表現亮眼。圖／明道中學提供
大學學測放榜，明道中學3人五科75滿級分；社會與自然領域，有8人考出四科60滿級分，表現亮眼。圖／明道中學提供

大學學測放榜，明道中學高中部3人拿下五科75滿級分，社會與自然領域有8人拿下四科60滿級分，考生熱情分享學習方法，用自身的經驗鼓勵在校學弟妹們。

選擇五科（國、英、數A、自、社）75滿級分的許嘉恩建議，考前可以配合大考時間，每天每科都要練題，尤其語文寫作，從高三開始平常就會收集國文佳句素材，英文則會以議題、觀點分類，這樣考試時才能靈活應用。她特別推薦可以參加暑假學校開辦的自習班，善用YPT App跟同學組共讀小組，互相督促學習更有效率。

五科（國、英、數B、自、社）滿級分的李宇紘分享，複習跟著學校的進度走，就可以準備得很扎實。

社會組四科60滿級分的劉畊圻，自製每科手寫筆記，加深記憶印象，建議重點提升國文寫作，反覆練習歷屆試題，並與同學一起練習互評分析，並分享透過正向歌詞的音樂紓壓，度過考前每日連續14小時的高壓複習計畫。

自然組同樣四科60滿級分的吳鄺原強調，每天每一科都要練習題目很重要，要保持考試的手感，其中英文科目可以背一些範文佳句，幫助自己提升語感，並鼓勵提升閱讀理解能力，對考社會科目考試很有幫助。

本屆數A難度號稱魔王等級，滿級分（國、英、數A、自）共3名學生。林弘侑分享，考試時遇到難題難免會緊張，要穩住心態先解簡單的題目，一題一題逐步完成。

林侑勳認為，語文類的寫作是得分重點，可以每天1至2篇訓練手感，另外自然科的選修課程也要認真把握。

陳奕嘉分享，即使很有自信的科目，考前一樣要按部就班地複習，以免在考試時意外出差錯。

數A 滿級分 英文科

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