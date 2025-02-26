學測放榜兩樣情 民團、立委籲政府正視兒少心理健康

學測成績昨日公布，有學生因達到理想成績歡欣鼓舞，也有學生因成績未達預期心情低落，一個校園兩樣情。台灣少年權益與福利促進聯盟與立委林月琴今舉辦記者會呼籲，各界談論學生成績之際，更該關注青少年心理健康、落實《學生輔導法》及追蹤執行成效。

隨著「Threads」等社群平台興起，青少年有更多討論資訊的空間，不過這也讓成績比較無所不在。台少盟副秘書長張祐嘉觀察，昨日在Threads上充滿各式關於學測放榜的串文，有人分享放榜後心情，也有人透過社群落點分析，如此相互比較的風氣和壓力，不僅可能影響青少年自信心，更可能對心理健康造成長遠影響。

張祐嘉說，台灣社會長期過度強調學生的學業表現，導致追求高分才是成功的刻板印象已根深蒂固，而社群平台興起恐過度放大學生對成績的追求、讓青少年陷入升學至上的迷思中。她說，教育的核心價值在於給予學生發展空間，每位努力過的考生都值得被肯定。

林月琴指出，《學生輔導法》自去年底修正後，便要求政府加強輔導資源與人力配置。然而，12至17歲青少年自殺死亡比率至2023年已上升至18.4％，是社會各界皆關注的趨勢，不過目前關於高中生的學習及生活壓力數據僅見於民間單位的調查，沒有看到教育部和衛福部有定期追蹤或主動作為，兩部會應落實《學生輔導法》，加強學生適應校園與生活壓力。

林月琴也提醒，近年日間部大專院校休退學人數持續上升，因「志趣不合」而休退學的人數從111年的30904人上升到112年的32259人，顯見高中階段的生涯輔導亟待加強。許多學生反映，現行生涯輔導課程時常過度聚焦升學，或只停留在單次的生涯測驗，缺乏從學生主體個性、志趣與專長的規劃探討，教育部對於高中階段生涯輔導仍待加強。

除此之外，學校、補教業為宣傳而造成的榜單文化也對學生個資外洩有許多風險。林月琴要求，教育機關在公布榜單時，應確保學生個人資料與姓名只有在充分知情和同意的前提下才可公開，若涉及補習班等商業用途，更需取得學生與家長明確同意。過往曾有歹徒以榜單資料為基礎，在社群平台蒐集學生資訊，藉此假冒身份混入學生線上社交群組掌握學生日常活動後進行跟蹤偷拍等不法行為，實屬不妥。

今日記者會也有兩位高中學生現身說法。來自建國中學高三的曾敬堯說，唯有讀書高的風氣難改變，政府應該從政策面著手，讓學生對未來的想像更清楚、弭平不確定性帶來的焦慮，如提早在國中參訪高中職，讓學生對未來選擇學系有更明確的認識，此類參訪相較死版的升學諮詢相對有用；華江高中高三學生李秉勳則說，學生最大宗的壓力來源就是學業，政府應持續完善學生輔導制度，建立良好的環境讓學生願意主動諮詢信任的老師。