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瀛海中學學測50級分以上18人 挑戰繁星醫科相關

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市私立瀛海中學辦學績優，每年學測成績都有優異表現。圖／瀛海中學提供
台南市私立瀛海中學辦學績優，每年學測成績都有優異表現。圖／瀛海中學提供

大學學力測驗成績公布，台南市瀛海中學有18人4科50級分以上，該校長期致力醫學人才培育，歷年考取醫學系人數及比例，皆名列台南地區前茅。校方表示，將輔導學生經由繁星推薦，期能順利錄取醫學、牙醫、中醫等科系。

校方表示，依學生的成績表現，約有34人次可以通過醫牙中醫學系第一階段繁星推薦篩選標準，尤其以許家睿奪得社會組四科59級分、自然組四科58級分，且英文、數B、自然、社會皆達15滿級分，表現最為亮眼。另外。林玹廷、康展碩、董育璟皆達56級分；吳承恩、陳泓瑋、盧秉承、蔡玟翎也達55級分，成績亮麗。

此次成績達50級分以上之學生共計18人，預期將可經由繁星推薦錄取國立醫學系及頂尖私立醫學系，再度創造府城學子升讀醫學系傳奇。

校長沈樹林說，瀛海中學董事會擁有輔導學生升學的專業能力和豐富經驗，配合學習王數位科技公司、選才勝選公司的資源，在老師們愛心及耐心的個別輔導之下，學生必能展現出最佳的升學績效。接著繼續輔導學生挑戰申請入學及分科測驗考試，協助每位學生考取心目中理想大學。

中醫 繁星 醫學

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