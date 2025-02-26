重考生1.5萬人 考招新制後新高

根據大考中心統計，今年應考學生數為十二萬一一八一人，是自一一一學年考招改制後報考人數最多的一屆，其中非應屆考生達一萬五九一三人、占比百分之十三，同樣創下考招改制以來新高。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，很多重考生是私立想拚國立，或是大學時選錯科系，科系不如預期等。但若考轉學考等都需要準備專業科目，學生如果不是相關科系，要從無到有準備其實很累，不如回頭考學測，且現在晚讀一、二年，對學生而言也是稀鬆平常。

根據大考中心，一一一學年學測適逢一○八課綱上路後，考招改制首屆，當年學測考生僅十一點六萬人，其中非應屆考生九二七○人，但隨考招日趨穩定，非應屆考生逐漸回流，從一一二學年的一點一萬人、一一三學年一點四萬人，今年再上升至一點五萬人。

大考中心副主任黃璀娟表示，學測為自由選考，尊重考生選擇，目前暫無法預期非應屆考生的想法。

黃璀娟也說，今年非應屆考生人數占比為百分之十三點一，較去年百分之十一點九略增。但如過去考招尚未改制前，也有重考生占比超過一成的年度。

另外，今年考生選考科目，波動有起伏的多在數學科和自然科，數Ａ選考人數百分比自考招改制後逐年提升，從七成增為七成六；自然科同樣走高，從六成二增為六成六；數Ｂ則是自一一二學年開始走低，今年為八成二。

實際上，過去教育團體曾指出，考招改制後，數學分Ａ、Ｂ，學生升學時為求效益最大化多會選數Ａ，損及學科分流美意。

對此，黃璀娟表示，大考中心接受招聯會委託辦理考試，尊重考生的報考選擇。