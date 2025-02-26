學測五標出爐！申請入學自費醫學系 56級分有機會

大考中心昨公布學測五標，補教業者表示，數Ａ頂標下降，對頂尖大學影響不大，但中字輩與地方公立大學的二類組錄取門檻可能降低約一級分。預估台大醫學、牙醫及陽明交大醫學門檻為五十九級分，台大電機、資工三科四十四級分，清大資工甲五十六級分。

今年數學Ａ頂標十一級分，比去年略降一級分，升學輔導專家藍天予表示，台清交等頂大的科系，對學生的成績要求高於頂標，門檻不至於受影響。但中字輩、地方公立大學就需留意，從分數累積人數來看，去年數Ａ通過門檻為十二級分的校系，今年可以用十一級分估算。

藍天予表示，預估今年自費醫學系門檻為「國文、英文、數Ａ、自然」四科五十六級分，公費醫五十五級分。台大醫學、陽明交大醫學醫師組、台大牙醫、陽明交大牙醫、成大醫學、北醫醫學、長庚醫學等七校系門檻，都很有可能和去年一樣達五十九級分。

至於二類組同學想上台大四科需達五十一級分，想上頂大四十九級分、中字輩四十七級分。藍天予說，以電機系來說，多數校系不再看國文，估計「英文、數Ａ、自然」三科相加，台大電機門檻為四十四級分、清大和陽明交大電機乙為四十三級分，中字輩中央電機四十一級分、中興和中山電機四十級分，多與去年相同。

至於法商相關校系，藍天予估計，若只看「國文、英文、數Ａ」三科相加成績，台大財金門檻為四十二級分，台大會計、政大財管四十一級分。若看「國文、英文、數Ａ、社會」四科成績，台大國企門檻五十五級分，但英文要達十五級分。若看「國文、英文、數Ｂ、社會」四科成績，台大法律財法組、司法組門檻五十八級分，其中國、英相加需卅級分。

勝選學習顧問補教老師李振瑋建議，同學選完志願後應盤點學習歷程檔案，查詢簡章了解目標校系所需檔案項次，包含多元表現綜整心得、學習歷程反思、就讀動機、生涯規畫與讀書計畫等。另，文法商學群可注意美國總統川普上任對國際情勢影響、中美貿易戰等，自然組學生關注諾貝爾獎議題、ＡＩ或半導體產業，醫藥衛生學群可關注流感或食安。

114年度學測各科五標 製表／李芯