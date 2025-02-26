114學測考生填志願必看！一表看17學門起薪排行 4大學群人才最搶手

114學年度大學學科能力測驗（學測）於25日公布成績，接下來考生即可依成績選填志願申請入學。而該選什麼科系才有前（錢）途？根據《遠見雜誌》委由104人力銀行執行之〈大學生起薪調查〉，以2021-2023年大學畢業者第一份正職工作起薪中位數來看，在大學各大學門中，「工程學科類」和「醫藥衛生學科類」並列最高薪的學門，皆為37000元。「工業技藝及機械學科類」和「數學及電算機科學學科類」則並列第三名，起薪為36000元。

114學年度大學學測已於今年1月18-20日舉行，據了解，本屆約有12.11萬名考生報名，而整個作業時程將於2月25日公布考試成績，考生可於當日上午9時起透過大考中心網站查詢成績；同時，2月26日成績通知單將以郵寄方式寄送給考生。

若考生對成績有疑問，可於2月26日至3月4日申請成績複查，複查結果通知書將於3月11日寄發。

接下來則是依成績申請入學，而考生最關心的即是該選哪個科系才會有前途與錢途？為此，《遠見雜誌》委託104人力銀行爬梳該公司2021-2023年畢業者最高學歷之畢業後第一份正職工作起薪中位數，依此，讓大學生們作為未來科系甚至職務的薪資行情參考。

高薪族》工程、醫藥衛生、工藝機械、數學電機，起薪3.6～3.7萬元

在17個大學學門當中，最高薪的為「工程學科類」和「醫藥衛生學科類」，起薪皆37000元。此乃因為專業性與市場需求都較高，以工程學科類來說，隨著AI、半導體成為台灣護國神山，此類人才是台灣最搶手的，自然身價水漲船高。而醫藥衛生學科類，向來是台灣人傳統的金飯碗，加以台灣步入高齡化社會和健康意識提升，醫療相關人力需求穩定且高漲。

而另外，無論工程或醫療，不少職務都需要執業證照與專業認證，尤其醫學相關科系的學習時間較長，實習與臨床經驗豐富，因此不可取代性也較高，致使這兩個學門，穩居最高起薪。

至於並列第三名的是「工業技藝及機械學科類」和「數學及電算機科學學科類」都是36000元。

主要因為「工業技藝及機械學科類」隨著智慧製造、工業4.0的風行，具備自動化控制、機器人技術等新興技能的機械專業人才將更受青睞，職涯發展前景廣闊。

而在數位轉型浪潮下，資料科學、人工智慧等領域持續拓展。擁有資料分析、機器學習等專業能力的「數學及電算機科學學科類」的人才，亦是奇貨可居，因而也躋身高薪一族。

中薪族》建築、經濟社會心理、運輸通信

再來看薪資介於33000~35000元間的中薪資一族，包括「建築及都市規劃學科類」「經濟社會及心理學科類」「運輸通信學科類」都是35000元，而「自然科學學科類」是34400元，「商業及管理學科類」「教育學科類」都是34000元，「法律學科類」「語文及人文學科類」則為33000元，「大眾傳播學科類」則接近33000元，為32979元。

綜觀上述幾類學門，普遍面臨著就業市場競爭較大的壓力，如商業管理、法律、教育等領域，儘管需求穩定，但人才供應充足，影響薪資增長。

但，即便部分學門並非沒有高薪的機會，而是需要進一步進修，例如法律科系學生若未取得律師資格，初期薪資可能偏低，進入專業職業後薪資才會提升。

值得注意的是，有些學門起薪雖未必能與技術導向的學門（如工程、醫學）匹敵，但其適應範圍較廣，如經濟、心理、自然科學……，都可以適應多個產業，在未來以跨域人才為王道的時代，仍前途無量。

藝術觀光起薪委屈，但不阻礙人才起飛

相對而言，社會科學、人文、藝術、家政、農林漁牧、觀光服務等領域則起薪相形委屈，如「農林漁牧學科類」為32500元，「家政相關學科類」「藝術學科類」和「觀光服務學科類」起薪皆僅32000元。

圖／擷自遠見雜誌

究其主因，主要因為市場需求波動大，例如藝術、觀光產業受經濟環境影響較大，薪資相對不穩定。而部分學門如家政、觀光產業，原本的產業薪資結構較低，且較依賴服務業，與技術門檻較高的理工科不同。

至於藝術與觀光相關領域的畢業生較可能走向創業或自由接案，導致平均薪資數據相對較低。

總體而言，所謂行行出狀元，STEM（理工科）學門仍占據薪資榜首，顯示科技與工程人才在市場上的高度需求。商管、法律、傳播等學門薪資處於中間位置，表示這些領域的人才需透過專業進修或累積經驗才能獲得更高薪資。

至於藝術、觀光、家政等學門起薪相對較低，但具備較高的發展彈性與創業機會，若學生能適性揚才，無論做什麼行業，高薪不是夢。

（本文出自2025.02.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）