快訊

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

放棄樹葬！大S最新下葬方式曝光 具俊曄考慮中

114學測南一中5人滿級分 「大魔王」數A有45%達頂標

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
學測成績公布，台南一中有5人滿級分，6科有過半學生超越全國前標。記者鄭惠仁／攝影
學測成績公布，台南一中有5人滿級分，6科有過半學生超越全國前標。記者鄭惠仁／攝影

大學入學學科能力測驗成績今天公布，台南一中成績優異，5人4科滿級分、2人5科滿級分；2、3類組42%達到頂標，去年全校有46%上頂達，師生期望今年再超越。統計學測6科有過半學生超越全國前標，其中最難的數A，有45%達頂標，自然科更高達56%達頂標，成績亮眼。

校長廖財固說，南一中以數理性向學生為主，自然與數B全校均標達全國頂標，今年度學測成績仍在數理科目有優異表現。國文有24人滿級分，比去年增加2人；社會有35人滿級分，比去年增加10人；自然有83人滿級分，比去年增加4人。國文全國前標人數占57%、英文是70%、數學A 68%、數學B 72%、自然72%、社會52%。

另，國文頂標232人占34.3%、數A頂標296人約45% 、自然頂標347人高達56.8%，英文301人頂標占44.4%；600多名考生平均有252人達頂標，比率42%。

廖財固感謝全校教師及家長會，不但持續推動既有的課堂教學、作業（作文）批改、午間諮詢、拔尖扶弱及生活輔導，並由家長會支持，舉辦學測前「活力補給站」，各科老師輪流陪伴下，鼓勵學生放學後留校讀書，讓學生全力衝刺，再創佳績。學生也普認，考前1個月的活力補給站，讓他們放學後更能在校專心讀書，並衝出好成績。

114學測 南一中 數A

延伸閱讀

屏東東港高中創校首紀錄 郭奕廷學測60級滿級分

3年前國中會考5A++ 雲林正心中學林均彥沒補習今學測又拿滿級分

114學測放榜！明道中學3人75滿級分 60人達醫科1階門檻

114學測公布成績…嘉義協同中學2人拿下滿級分 分享致勝關鍵

相關新聞

數A頂標降…114學測五標揭曉 補教估台大醫牙、陽明交大醫門檻59級分

學測五標結果出爐，數A頂標下降1級分，補教業者勝選學習顧問預估，自然組中字輩國立大學以上的錄取級分可能下降約1級分，11...

114學測五標曝！數Ａ頂標至後標都降1級分 社會滿級分人數少逾500人

114學年升大學學測今天公布成績與相關統計數據。大考中心指出，今年數學Ａ五標相較去年頂標、前標、均標、後標均略降一級分，...

114學測出爐！她高中3年不碰3C考出90級分大滿貫 獲10萬獎學金

大學學測成績今天出爐，僑泰高中盧昱君6科滿級分，以90級分大滿貫成績拿下全國榜首，她很自律高中三年沒使用手機，也不碰3C...

114學測成績、各科五標今9時公布 考生可收簡訊、網路查詢

114學年度學科能力測驗考試成績將於今日上午9時公布，並於大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）...

3年前國中會考5A++ 雲林正心中學林均彥沒補習今學測又拿滿級分

大學學測成績公布，雲林縣正心中學學生林均彥3年前國中會考獲得5A++，現又與張昕權、林書妍在國、英、數A及自然四科皆獲得...

114學測放榜！明道中學3人75滿級分 60人達醫科1階門檻

大學學測今放榜，明道中學表示，計有3名學生拿下五科75滿級分；社會與自然領域，有8人考出四科60滿級分，且61人達醫學系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。