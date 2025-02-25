大學學測放榜！亞洲大學攬才 提供最高360萬獎學金

大學學測成績今出爐，亞洲大學為吸引優秀人才，提出豐厚獎學金計畫，新生獎學金最高360萬元，另有今年加碼均標獎學金每年2萬元，還有優秀護理獎學金等每年6萬到13萬元不等，畢業後若到相關醫療體系就業，可年薪百萬。

亞大校長蔡進發說，亞大護理學院「優秀護理獎學金」每年12至13萬元、4年48到52萬元不等；資電學院「醫療資訊獎學金」每年10萬元、4年40萬元；長照系「長照獎學金」每年6萬元、4年24萬元。

蔡進發說明，亞大今年再增設「均標獎學金」，只要學測成績英文前標及另1科均標者，每年2萬元、4年8萬元獎學金，加上教育部補助的3.5萬元，學雜費低於國立大學。

亞大第2家附屬醫院、長照、生技、公托園區即將於明年11月開幕，將創造2000個工作機會，還有亞大、中國醫藥大學結合的系統學校「中亞聯大」，旗下附屬27個醫療體系、衍生企業為後盾，讓學生學用合一、畢業即高薪就業。

面對國內的護理人才荒，亞大創辦人蔡長海對領到「亞大優秀護理獎學金」的學生提出「四大保證」，包括畢業後保證到亞大附屬醫院就業，月薪5萬元起跳。純白天班年薪80萬以上，輪三班者年薪破百萬元，每月休8天。今年加薪平均5%，比公務機關3%高。員工介紹護理師到亞大醫院，每人2萬元獎金。