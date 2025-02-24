差在哪？財金系和會計系如何選 過來人點出關鍵：看數學能力

大學裡「財金系」和「會計系」有什麼差別呢？一名女網友發文，稱她正在猶豫究竟要選財金系還是會計系，她聽說財金系很看學歷，同時也對會計有興趣，因此詢問兩個系的出路。對此，有過來人指出要看「數學能力」來決定。

一名女網友在Dcard發文，表示她正在挑選大學科系，成績很可能落在淡江大學、東海大學或中原大學，猶豫要選「財金系」或是「會計系」。她聽說出社會後，財金系很看學歷，又擔心會計系出來後只能當會計師，對此詢問網友兩個科系的出路。

此文一出，不少過來人指出看自身的「數學能力」來決定，「我覺得也能看一下自己對數學的掌握，財金系比起會計蠻需要數學能力的，當時我是因為數學蠻差的，就放棄財金系來會計系」、「如果數學好建議財金，如果不喜歡數學可以選會計，我個人認為會計蠻有趣的，或是妳想挑戰輔系、雙主也可以」。

也有網友分享兩個科系的未來性，「會計比較不看校名，而且以這些等級的學校的財金系畢業能做的工作基本上會計系畢業也都能做，除此之外還可以保留一項會計專業，看要進事務所還是考會計師、相關公職都沒問題」、「財金可以學習投資理財，當然也包括會計，讀會計系考上會計師的機率其實並不高」。

也有網友提到會計師工作未來的困境，「很多會計的初階工作未來應該都會被AI取代掉，甚至用一些付費軟體就能執行，而且財金的出路也比較廣，會計的知識也會學到，更會學到會計比較少接觸的各種投資工具，所以還是比較推財金」。