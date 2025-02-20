快訊

林岱樺遭搜索氣氛火爆 個性強硬一度動怒飆帶隊主任檢察官

赴習近平座談會沒在怕？他坐姿鬆弛如官老爺 驚人背景曝光

雙雙受傷！北市內湖民宅少女墜樓 保全疑伸手接人送醫救治

香港中文大學來台招生 3月2日舉行入學面試

中央社／ 台北20日電

114學年學科能力測驗成績將於2月25日公布，香港中文大學將於3月2日在台北舉辦招生說明會，向台灣高中生介紹本科課程，並舉行入學面試

香港中文大學今天發布新聞稿指出，香港中文大學創立於1963年，是一所綜合研究型大學，在QS世界大學排名中名列第36名，在最新的泰晤士高等教育世界大學排名則位列全球44名；學校設有文學、商學、教育、工程、法律、醫學、理學、社會科學等8個學院，近年還推出雙學位及雙主修課程，提供近80項本科主修選擇。

114學年學測成績將於2月25日公布，港中大提到，將於3月2日上午10時在台北喜來登大飯店舉行招生說明會，向台灣高中生介紹本科課程，並舉行入學面試，有興趣的學生可上香港中文大學網站報名。

港中大表示，學校文化多元，現有2萬多名本科和研究生，其中約5000人來自50多個不同國家和地區，入學台生均可選擇校園住宿，學校現有9所書院，為學生提供全面的關顧服務，本科招生計畫已開始受理報名，歡迎台灣學生以學測成績報名。

中文大學 面試 香港

延伸閱讀

畢業後找嘸頭路！頂大非電資碩畢生怨要吃土 網驚：不太可能沒工作

年後轉職潮及產業需求 屏東2/22徵才活動提供近千職缺

老闆面試喊「不喜歡胖的」 求職女受辱氣炸：拒絕後還封鎖我

曾是一段佳話！2003年雷家佳禮讓軍校入學機會 獲國防部長接見

相關新聞

北醫大學士後護理系攬才 獎助學金最高37.4萬

北醫大與附屬醫院共同推出職涯飛揚計畫，將學士後護理系學生每年獎助學金提高至新台幣12萬元，還提供優秀護理獎助學金、畢業後...

114年四技二專特殊選才聯招今放榜 512人獲分發、錄取率63.1%

技專校院招生委員會聯合會今日公布114學年度四技二專特殊選才入學聯合招生分發錄取結果，考生現已可於四技二專聯合甄選委員會...

四技二專技優保送入學開跑 20校參與招生

114學年度四技二專技優保送入學招生，將於114年2月正式展開，凡高級中等學校畢（結）業或同等學力的學生，符合簡章規定技...

114學年頂大獨招管道 學士後醫學、護理系一次看

年後114學年大專校院招生陸續開跑，國立台灣師範大學工業教育學系學士班今年轉型為公費專班單獨招生，分作機械群與電機電子群...

「海洋奇緣」牽線 彰女學生蔡昱婕棄醫想當海洋生物學家

彰化女中三年級學生蔡昱婕，個性喜歡冒險，不走家人期望的醫生之路，透過「特殊選材」錄取國立台灣大學生命科學系，夢想成為海洋...

APCS檢定 擬改為4等級報考

近年愈來愈多大學資工、電機系將ＡＰＣＳ（大學程式設計先修檢測）檢定，列入升學參採之一，這也讓ＡＰＣＳ報名人數增加。據本報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。