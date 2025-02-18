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學測考生拍答題卷上傳社群 遭取消考試資格

中央社／ 台北18日電

大考中心考試委員會今天審議學測違規，有考生拍答題卷照片並發布在社群。考試委員會認為，該考生同時違反多項試場規則，決議取消其考試資格，等於各科都無成績。

大學入學考試中心今天召開考試委員會會議，審議114學年學科能力測驗違規事宜，114學年學測有12萬1181人報考，經考區提報違反試場規則的有661件。

大考中心在學測第2天傍晚發現有考生將已作答的英文科答題卷照片發布在社群媒體上，還自稱自己是考個氣氛。大考中心發現後同步聯繫考區進行查證，並根據考生發文帳號搜索線索後，抽取答題卷，進一步確認考生身分。

根據試場規則第2條，考生出現妨害考試公平等行為時，得中止該節考試或取消考試資格；第8條規定，考生入場後攜帶手機，若有明確使用，視妨害考試公平或舞弊等不同情節，加重扣分或該節不予計分；第16條規定，抄錄答案攜出試場者，該節不予計分，情節重大者取消考試資格。

有委員認為，該考生同時違反數項試場規定，應從重處分，也有委員認為，考生將答題卷照片放上網，疑似挑釁試務，但也有委員提出疑慮，取消考試資格是否違反比例原則；經多番討論後，考試委員會最終決議取消該考生考試資格，也就是學測各科皆無成績，相當於全部0分。

自然科考試時，監試人員發現1名考生外套內有攝像鏡頭，考生交出手機後，手機畫面為拍攝畫面，考試結束後經檢查發現考生手機有拍攝試題本的畫面；另1名考生在數A考試時被監試人員發現使用手機，考生低頭很久，被發現時手機螢幕亮著，但畫面內容未能確認。經考試委員會討論後決議，這兩名考生該節均不予計分。

另外，數A考試時，1名考生在考試開始30分鐘後，由巡場人員陪同去上廁所，上完廁所後使用手機跟媽媽通話報備，巡場人員發現後立即請考生結束通話，並告知攜帶手機入座且有實際使用，已違反試場規則；經考試委員會討論決議，該考生該節加重扣5級分。

學測 社群媒體

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