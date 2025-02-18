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北醫大學士後護理系攬才 獎助學金最高37.4萬

中央社／ 台北18日電
臺北醫學大學。北醫大／提供
臺北醫學大學。北醫大／提供

北醫大與附屬醫院共同推出職涯飛揚計畫，將學士後護理系學生每年獎助學金提高至新台幣12萬元，還提供優秀護理獎助學金、畢業後提前到院服務的早鳥獎勵金，最高可領37.4萬元。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，因應高齡少子化社會來臨，護理專業人力需求大增，護理專業將是全球醫療產業的核心；北醫大學士後護理學系自105學年設立後，歷屆新生註冊率均達100%。

北醫大學士後護理系主任陳可欣表示，為減輕護理人員臨床負荷，北醫大體系附屬醫院導入智能護理，透過AI簡化工作流程及文書作業時間，讓護理人員有更多餘裕投入專業及人性化照護；北醫大與北醫大附屬醫院更攜手推出「職涯飛揚」計畫，今年預計發出逾新台幣260萬元獎助學金。

陳可欣提到，為吸引更多優秀人才就讀，北醫大後護學系將學生10萬元獎助學金提高至12萬元，並延伸申請資格至大二，畢業前表現優秀可再獲得12萬元「優秀護理獎助學金」，畢業後提前到院服務者可額外再領1.4萬元的「早鳥獎勵金」，總計最高可領37.4萬元，鼓勵學生畢業後順利銜接至北醫大體系服務。

北醫大學士後護理學系第1屆畢業生張瑋，因為外公的榮民身分，投入台北榮總擔任護理師至今。張瑋分享，自己喜歡照顧人，看到病人日漸康復、家屬感念，就能獲得成就感，在北醫大學習獲得的護理專業終身受用，畢業後順利進入護理臨床工作，也對自己及親友的健康狀況更敏銳。

北醫大 獎學金 職涯 護理

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