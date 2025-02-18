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114年四技二專特殊選才聯招今放榜 512人獲分發、錄取率63.1%

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
114四技二專特殊選才聯招今放榜、錄取率達63.1%。圖／本報系資料照
114四技二專特殊選才聯招今放榜、錄取率達63.1%。圖／本報系資料照

技專校院招生委員會聯合會今日公布114學年度四技二專特殊選才入學聯合招生分發錄取結果，考生現已可於四技二專聯合甄選委員會網站查詢。114學年度四技二專特殊選才聯招共有1040個名額，共有812人參加分發，最終錄取512人，分發錄取率為63.1%。

技專招聯會表示，114學年度四技二特殊選才入學聯合招生，有83所科技校院及大學參與招生，分別設有「青年儲蓄帳戶組」及「技職特才及實驗教育組」，招生名額各提供454名、586名，共計1040個招生名額。本學年度參加分發人數計812人，後經分發錄取512人，其中青年儲蓄帳戶組94人、技職特才及實驗教育418人（含願景計畫15人、資安人才52人），總分發錄取率為63.1%。透過此一入學管道讓具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生能順暢的升學。

技專招聯會主任王錫福提醒，各錄取學校將於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發之錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生必須於3月4日12:00前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。已辦理完成報到手續之錄取生一律不得再參加本學年度各項聯合招生作業，請分發錄取生特別注意。

王錫福說，已辦理完成報到手續之錄取生，除在3月4日12:00前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加114學年度各四技二專學校及各大學校院入學招生，違者取消其本招生錄取及入學資格。

二專 四技 技職 特殊選才

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